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Dondurma Kriterlerine İlişkin Yeni Tebliğ Yayımlandı - Son Dakika
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Dondurma Kriterlerine İlişkin Yeni Tebliğ Yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği'nde yapılan değişiklikleri içeren yeni tebliği Resmi Gazete'de yayımladı. Yeni tebliğle dondurmanın üretim, taşıma, depolama ve piyasaya arz süreçlerinde belirlenen kriterlerin sağlanması amaçlanıyor. Tebliğde, çeşnili dondurmada meyve veya sebze oranının en az yüzde 15 olması, fındık, fıstık, ceviz, Antep fıstığı ve badem katılarak üretilen dondurmaların toplam çeşni oranının en az yüzde 5'e ulaşması gibi kriterler yer alıyor. Yeni tebliğ, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi ve 31 Aralık 2023'ten önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen ürünler raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilecek.

Dondurma Kriterlerine İlişkin Yeni Tebliğ Yayımlandı
06.01.2024 - 12:07,
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Dondurmaya ilişkin kriterlerin belirlendiği Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği'nin yürürlük tarihinden önce üretilen ürünler, raf ömrü sonuna kadar piyasada yer alabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle dondurmanın, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, taşınması, depolanması ve piyasaya arz edilmesini sağlamak üzere özelliklerinin belirlenmesi amaçlanıyor. Buna göre tebliğde, çeşnili dondurmada meyve veya sebze oranının kütlece en az yüzde 15 olması, fındık, fıstık, ceviz, Antep fıstığı ve badem katılarak üretilen dondurmalarda, toplam çeşni oranının kütlece en az yüzde 5'e ulaşması gibi kriterler yer alıyor.

Değişikliğe göre, tebliğ kapsamında üretilmeyen, 31 Aralık 2023'ten önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen ürünler, raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilecek.

Tebliğ, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA
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