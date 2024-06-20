Dondurmanın lezzetini duyan sıraya giriyor: Organik dondurma yoğun talep görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dondurmanın lezzetini duyan sıraya giriyor: Organik dondurma yoğun talep görüyor

Adana'nın Feke ilçesinde keçi sütü ve salepten el yapımı dondurma üreten İsa Koştur, taleplere yetişemiyor. Adana, Mersin ve Osmaniye gibi birçok ilde yoğun talep gören dondurma, günlük ortalama 80 kilogram üretimle karşılanmaya çalışılıyor.

20.06.2024 17:47
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Dondurmanın lezzetini duyan sıraya giriyor

Organik dondurma yoğun talep görüyor

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde ailesinden eski sistem ile dondurma üretimini sürdüren İsa Koştur, bölgede üretilen keçi sütü ve salepten dondurma yaparak siparişlere yetişemiyor.

İlçede babasından kalan mesleği ailesi ile birlikte sürdüren İsa Koştur, keçi sütünden el yapımı dondurma üreterek taleplere yetişmeye çalışıyor. Bölge üreticilerden aldığı keçi sütü ve salep ile yazın serinleten lezzeti dondurma üretimi yapan genç girişimci günlük taleplere yetişmeye çalışıyor. Adana, Mersin ve Osmaniye gibi bir çok ilden keçi sütü dondurmasına talep gördüğünü aktaran İsa Koştur, "Kendi yöremizin kendine özgü salep ve keçi sütünden dondurma yapıyoruz. Bir iki hafta öncesinde stok yapıyoruz. Günlük taze taze satıyoruz. Şuan tam donmadan bile alıyorlar. Çevre illerden geliyorlar yoğun bir talep var. Şuan günlük ortalama 80 kilogram ile üretimi sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Osmaniye, Mersin, Adana, Feke, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dondurmanın lezzetini duyan sıraya giriyor: Organik dondurma yoğun talep görüyor - Son Dakika

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