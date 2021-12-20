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Doping Hafıza Digital Education Awards'ta finale kaldı - Son Dakika

Doping Hafıza Digital Education Awards'ta finale kaldı

20.12.2021 14:50
Doping Hafıza Digital Education Awards'ta finale kaldı

Çevrim içi eğitim platformu olarak inovatif bir öğrenme kültürü inşa eden Doping Hafıza, 20 ülkeden 100'lerce başvuru alan Digital Education Awards kapsamında finale kalan ilk 5 markadan biri oldu.

Çevrim içi eğitim platformu olarak inovatif bir öğrenme kültürü inşa eden Doping Hafıza, 20 ülkeden 100'lerce başvuru alan Digital Education Awards kapsamında finale kalan ilk 5 markadan biri oldu.

Doping Hafıza'dan yapılan açıklamaya göre, eğitim teknolojileri alanında inovatif ürün, hizmet ve uygulamalarıyla dikkati çeken kurumları ödüllendiren Digital Education Awards'ın temel misyonu; eğitim sektörünü ileri teknoloji uygulamalarıyla dönüştüren, fonksiyonel uygulamalara imza atabilen, dijital eğitim stratejilerinden global arenada çok daha fazla kişinin yararlanabilmesine yön veren ürün, hizmet ve platformları keşfetmek oldu.

Bu kapsamda başvuru sürecini geçen ve finale kalan tüm kurumlara dijital projeksiyonlarında yüksek standartları karşılayabilmeleri adına farklı bir mentorluk desteği de sağlanıyor. Sektördeki yatırım fırsatlarını çeşitlendirecek ve eğitim teknolojilerinin geleceğine yön verecek uygulamaları geleceğe taşımayı öngören bu ödül sistemi ile dünyanın farklı noktalarındaki bireylerin eğitim odaklı altyapı süreçlerini güçlendirmek hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doping Hafıza Global Büyüme Direktörü Gökhan Çelebi, Digital Educations Awards kapsamında finale kalan ilk 5 kurum arasında yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Doping Hafıza, online eğitim alanında inovatif uygulamalara imza atan bir kurum. Üstelik bu projeksiyonu hem ulusal hem de küresel çerçevede başarıyla yönetiyoruz. Yapay zeka destekli akıllı test panelimiz, akıl haritalarımız, soruları videolu çözen Çözücü, Şimdi Anladım ve Koçum Yanımda gibi uygulamalarımız, eğitim teknolojileri alanındaki gücümüzü yansıtıyor. Böylece hem içerik yönetimi sürecimizi zenginleştiriyoruz hem de her konuda öğrencilerimizin yanında oluyoruz. Digital Education Awards'ta eğitim teknolojileri alanında küresel deneyime sahip 15 jürinin değerlendirmesi sonucunda finale kaldık. Değerlendirme kapsamında, başvuruda bulunan kurumların geliştirdiği dijital ürünler, bu ürünlerin kalitesi ve hayat boyu öğrenmeyi teşvik edip etmediği analiz edildi. Doping Hafıza, bu noktada K12 seviyesindeki çalışmalarıyla dikkati çekti."

Digital Education Awards kapsamında Doping Hafıza ile finale kalan kurumlardan birinin, 21 milyar dolar değerlemeyle dünyanın en büyük üç eğitim teknoloji şirketi arasında yer alan Byju's olduğunu bildiren Çelebi, "Bu durum, Doping Hafıza'nın eğitim teknolojileri alanında global devlerle eşleştiğinin en önemli ispatı. Finale kalan 5 kuruma dünya genelinde eğitim teknolojileri alanında hizmet veren en iyi şirket rozeti verildi. Bu rozet, Doping Hafıza'nın global marka bilinirliğini çok daha üst düzeye taşıyacak. 2022 ve sonraki yıllardaki hedefimiz ise bu ödülün sahibi olmak. Bu süreç kapsamında global arenada pek çok ödül alacağımıza da inancımız tam." ifadelerini kullandı.

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Yatırım, Çelebi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doping Hafıza Digital Education Awards'ta finale kaldı - Son Dakika Ekonomi


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