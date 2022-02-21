Üye Girişi
Döşemealtı kariyer günlerinde 277 kişiye istihdam - Son Dakika

Döşemealtı kariyer günlerinde 277 kişiye istihdam

21.02.2022 12:26
Döşemealtı kariyer günlerinde 277 kişiye istihdam

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in talimatıyla ilçedeki işsizlik sorununa katkı sağlamak için kurulan Nar Masa İş-Kur ofisi düzenlediği kariyer günlerinde bu hafta 277 kişi istihdam edilecek.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in talimatıyla ilçedeki işsizlik sorununa katkı sağlamak için kurulan Nar Masa İş-Kur ofisi düzenlediği kariyer günlerinde bu hafta 277 kişi istihdam edilecek.

Döşemealtı Belediyesi ile bir otelin işbirliğiyle düzenlenecek olan kariyer günü 23 Şubat 2022 Çarşamba günü Döşemealtı Belediyesi Toplantı Salonunda yapılacak. Otellerde istihdam edilecek olan işçiler burada, otellerin insan kaynakları başta olmak üzere görevlendirilecekleri bölüm sorumlularıyla mülakat yapma imkanı bulacak.

İş arayan ile ve işveren arasında köprü görevi gören Döşemealtı Belediyesi Nar Masa İş-Kur ofisi müracaatta bulunan Döşemealtılıları bire bir ve toplu görüşme yapabilecekleri kariyer gününe katılmaya davet etti. Oteller için istihdam edilecek personeller için Döşemealtı'na servis imkanı da sağlanacak. - ANTALYA

Döşemealtı kariyer günlerinde 277 kişiye istihdam
Döşemealtı kariyer günlerinde 277 kişiye istihdam

YORUMLAR
500
Döşemealtı kariyer günlerinde 277 kişiye istihdam Döşemealtı kariyer günlerinde 277 kişiye istihdam ESBİM istihdamda engel tanımıyor ESBİM istihdamda engel tanımıyor

Turgay Genç, İşsizlik, İstihdam, Nar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Döşemealtı kariyer günlerinde 277 kişiye istihdam - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
12:25 Kremlin: Kimseyi öldürmek, sürgüne göndermek gibi bir planımız yok! ABD iddiaları yalan
12:09 Türkiye'nin 4. GSM operatörü Mart ayında hizmet vermeye başlıyor: Adı NETGSM olacak!
12:08 Ucuz kurtuldu! 220 kiloluk domuzun avcıya saldırı anları görüntülendi
12:07 Vedat Muriqi kendine hayran bıraktı! Mallorca formasıyla son 3 maçta 3 gole imza attı
12:06 Dolar düşüşte! 21 Şubat öğle saatlerinde 13,63'ten alıcı buluyor
12:04 Esra Erol'dan o soruya yanıt yok: Alişan'ın ayrılık haberini neden beğendiniz?
12:02 Gerçekten 399 yaşında mı? "Ölümsüz Türk" lakaplı adamın kim olduğu merak ediliyor!
12:00 Kremlin'den iddialara cevap geldi: Putin ve ABD Başkanı Biden, Ukrayna konusunda görüşmek için her an karar alabilirler
11:14 ABD iddialarının biri bitiyor diğeri başlıyor! Yeni iddia: Rusya'nın işgal sonrası öldürülecek ve kampa gönderilecek listesi elimizde
11:14 Bilim insanları uzun yaşamanın sırrını verdi! Bu tekniği uygularsak ömrümüz uzar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 12:35:52. #1.13#
SON DAKİKA: Döşemealtı kariyer günlerinde 277 kişiye istihdam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement