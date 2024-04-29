DÖSİAD Akademi, İletişim Becerileri Dersiyle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

DÖSİAD Akademi, İletişim Becerileri Dersiyle Başladı

DÖSİAD'ın kendi bünyesinde başlattığı 'DÖSİAD Akademi', ilk dersini 'İletişim Becerileri' başlığı altında verdi. DÖSİAD üyelerinin gelişimi için projeyi hayata geçirdiklerini açıklayan DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer, 'Akademide dönemsel olarak farklı konularda eğitimler verilecek' dedi.

29.04.2024 12:29
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DÖSİAD'ın kendi bünyesinde başlattığı 'DÖSİAD Akademi', ilk dersini 'İletişim Becerileri' başlığı altında verdi. DÖSİAD üyelerinin gelişimi için projeyi hayata geçirdiklerini açıklayan DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer, "Akademide dönemsel olarak farklı konularda eğitimler verilecek" dedi.

Döşemealtı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DÖSİAD), yeni bir projeye imza attı. 14 yıl önce kurulan, yurt içi ve yurt dışı birçok başarılı çalışmaya imza atan Gültekin Gencer başkanlığındaki DÖSİAD, dernek üyesi sanayici ve iş insanlarının, ikinci kuşak genç hissedarların, yöneticilerin, ara kademe yöneticilerin ve gelecek vadeden yönetici adaylarının; kişisel ve mesleki gelişimlerine ve kurumsal yönetim anlayışının geliştirilmesine yönelik eğitim vermek için DÖSİAD Akademi'yi başlattı.

İlk derse yoğun katılım

Proje kapmasında 'İletişim Becerileri' başlıklı ilk eğitim hafta sonu dernek binasında verildi. Eğitimde; iletişim becerileri, etkili iletişim, iletişim engelleri, iş ve meslek hayatında iletişim konuları ele alındı. Katılımın yüksek olduğu eğitime, dernek üyesi şirketlerin temsilcileri, genç yönetim kurulu üyeleri ve her kademeden şirket yöneticileri katıldı. Geçtiğimiz yıl dernek üyeleri ile yapılan eğitim ihtiyaç analizi ile

belirlenen ve üyelerin talep ve beklentileri doğrultusunda planlanan kişisel gelişim eğitimlerine yıl içinde devam edilecek.

Eğitimler devam edecek

DÖSİAD Akademi'nin önemli bir proje olduğunu belirten Döşemealtı Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gültekin Gencer, "Hem üyelerimizi, hem de üyelerimizin yöneticilerinin kendilerini geliştirmesi için bu projeyi başlattık. Akademide dönemsel olarak farklı konularda eğitimler verilecek" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Gültekin Gencer, Eğitim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DÖSİAD Akademi, İletişim Becerileri Dersiyle Başladı - Son Dakika

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