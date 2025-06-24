Döviz Kurları: Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 39,6180 liradan, avro 46,0480 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 39,6160 liradan alınan dolar, 39,6180 liradan satılıyor. 46,0460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 46,0480 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 39,7260, avronun satış fiyatı ise 45,7810 lira olmuştu.
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