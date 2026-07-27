Döviz Kurları: Dolar ve Euro Haftaya Yükselişle Başladı
Dolar 47,3620, euro ise 54,0680 liradan işlem görüyor.
Dolar 47,3620 liradan, euro ise 54,0680 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 47,3600 liradan alınan dolar 47,3620 liradan, 54,0660 liradan alınan euro ise 54,0680 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 47,34 liradan, euro ise 53,86 liradan satılmıştı.
Kaynak: İHA
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