Döviz Kurları Güne Yükselişle Başladı
Dolar 47,7370 liradan, euro ise 55,1370 liradan işlem görmeye başladı.
Dolar 47,7370 liradan, euro ise 55,1370 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 47,7350 liradan alınan dolar 47,7370 liradan, 55,1350 liradan alınan euro ise 55,1370 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 47,71 liradan, euro ise 55,13 liradan satılmıştı.
Kaynak: İHA
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