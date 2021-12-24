Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta başında açıkladığı yeni ekonomik tedbirler sonrasında 18 TL'yi gören dolar kuru 10 lira bandına geriledi. Kur Korumalı TL Mevduat uygulamasının ardından dolarda düşüş dün de devam etti. Peki, 24 Aralık dolar kaç lira oldu? Euro ve Sterlin kaç TL? Dolar düşmeye devam edecek mi, yükselir mi? İşte anlık döviz kuru alış satış fiyatları!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 11,5955
Dolar satış: 11,5971
EURO NE KADAR?
Euro alış: 13,0104
Euro Satış: 13,2399
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 15,5026
Pound satış: 15,5810
Son Dakika › Ekonomi › Döviz kurlarında bugün: 24 Aralık 2021 Dolar, Euro, Sterlin fiyatları - Son Dakika Ekonomi