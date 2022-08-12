Dolar Haftayı 17,95, Euro 18,44 TL'den Kapattı

Euro da pazartesi günü 18,27 TL seviyesinden işleme başladı, çarşamba günü doların düşüşe geçtiği aralıkta yükselerek 18,41 TL'ye kadar çıktı. Euro, cuma gününü de 18,44 TL'den kapattı.

Döviz kuru, bu hafta yoğun veri gündemiyle dalgalandı. Çarşamba günü yıllık yüzde 8,5 olarak açıklanan ABD enflasyon rakamlarının ardından dolar, küresel para birimleri karşısında değer kaybetse de ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımına devam edeceği beklentisiyle yönünü yeniden yukarı çevirdi. Dolar haftayı 17,95'ten, euro 18,44 TL'den kapattı.

Kaynak: ANKA

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