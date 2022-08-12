Dolar Haftayı 17,95, Euro 18,44 TL'den Kapattı

Döviz kuru, bu hafta yoğun veri gündemiyle dalgalandı. Çarşamba günü yıllık yüzde 8,5 olarak açıklanan ABD enflasyon rakamlarının ardından dolar, küresel para birimleri karşısında değer kaybetse de ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımına devam edeceği beklentisiyle yönünü yeniden yukarı çevirdi. Dolar haftayı 17,95'ten, euro 18,44 TL'den kapattı.
Dolar kuru, beklentilerin altında gelen ABD enflasyon rakamlarının ardından gerilediği seviyelerden başladığı yükselişe devam etti. Dolar, haftaya 17,95 seviyesinden başlamış, çarşamba günü açıklanan ABD enflasyon rakamlarının ardından 17,87 TL'ye kadar gerilemişti. Dolar kuru, haftanın son gününü 17,95 TL seviyesinden tamamladı.
Euro da pazartesi günü 18,27 TL seviyesinden işleme başladı, çarşamba günü doların düşüşe geçtiği aralıkta yükselerek 18,41 TL'ye kadar çıktı. Euro, cuma gününü de 18,44 TL'den kapattı.
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