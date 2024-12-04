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Ekonomi

Türk lirasında 4 yıl sonra bir ilk

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre, reel efektif döviz kuru endeksi Kasım 2024'te TÜFE bazında 2,19 puan artarak 67,03 seviyesine ulaştı. Türk lirasının değeri ise geçen yılın aynı ayına oranla TÜFE bazında 11,55 puan yükseldi.

04.12.2024 15:17  Güncelleme: 15:48
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Reel efektif döviz kuru endeksi, Kasım 2024'te TÜFE bazında 2,19 puan artarak 67,03'e yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 2,19 puan artışla 67,03 oldu. Endeks, Ekim 2024'te 64,84 düzeyindeydi.

TL'NİN YILLIK DEĞERİ %11,55 ARTTI

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,92 puan artışla 94,50'den 96,42'ye çıktı.
Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 11,55 puan, Yİ-ÜFE bazında da 8,66 puan arttı.
Böylece, TÜFE'ye göre Türk lirasının reel değeri Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

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