Döviz Tahvili İhracı için 4 Kuruluşa Yetki

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 5 yıl vadeli tahvil ihracı için 4 finans kuruluşunu yetkilendirdi.
Bakanlığın internet sitesinde tahvil ihracı yetkisine ilişkin duyuru yayımlandı.
Buna göre, 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 5 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Bank of America, Goldman Sachs, ING Bank ve Morgan Stanley'ye yetki verildi.
