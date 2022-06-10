Döviz Yeniden Tırmanışa Geçti. Dolar 17,25 Tl, Euro 18,34 TL'yi Gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Döviz Yeniden Tırmanışa Geçti. Dolar 17,25 Tl, Euro 18,34 TL'yi Gördü

10.06.2022 10:01

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ekonomiye ilişkin yeni adımlar atılacağını duyurmasının ardından bir miktar düşen döviz kuru, atılan ilk adımların ardından yeniden yükselişe geçti. Dolar yeniden 17,25, euro ise 18,34 TL seviyesine kadar çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ekonomiye ilişkin yeni adımlar atılacağını duyurmasının ardından bir miktar düşen döviz kuru, atılan ilk adımların ardından yeniden yükselişe geçti. Dolar yeniden 17,25, euro ise 18,34 TL seviyesine kadar çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni programını açıklamasının ardından 17,25 seviyelerinde olan dolar kuru, dün gece yurt dışı piyasalarda 16,80 seviyelerine kadar geriledi. Ancak bu gerileme kısa sürdü ve dolar kuru yeniden 17,00 TL seviyesine çıktı.

Haftanın son işlem gününde de dolar kuru, saat 08: 30 itibarıyla 17,25 liradan işlem görmeye başladı. Saat 09: 30'da kur 17,06 TL oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK ve SPK, dün gece ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımları açıkladı. Açıklanan kararlar şöyle:

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk lirası cinsi varlıkların teşvik edilmesi amacıyla Gelire Endeksli Senet (GES) ihraç edileceğini açıkladı. Senetler, 3 ayda bir kupon getirili, asgari getiri garantisi ile getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecek şekilde duyuruldu. Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi talep toplama işlemlerinin ise 15 Haziran'da başlayacağı belirtildi.

BDDK, tüketici kredilerinde genel vade sınırını, 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yurt içinde gerçekleştirilen halka arzlarda SPK tarafından tahsil edilen ücretlerde indirime gidildiğini duyurdu.

Döviz Yeniden Tırmanışa Geçti. Dolar 17,25 Tl, Euro 18,34 TL'yi Gördü
Döviz Yeniden Tırmanışa Geçti. Dolar 17,25 Tl, Euro 18,34 TL'yi Gördü
Döviz Yeniden Tırmanışa Geçti. Dolar 17,25 Tl, Euro 18,34 TL'yi Gördü

YORUMLAR
500
Hazine Bakanlığı, BDDK, SPK ve Merkez Bankası'ndan 6 yeni ekonomik adım! 6 madde hakkında detaylar... Hazine Bakanlığı, BDDK, SPK ve Merkez Bankası'ndan 6 yeni ekonomik adım! 6 madde hakkında detaylar... Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'Türkiye ekonomi modeli' açıklaması: Mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'Türkiye ekonomi modeli' açıklaması: Mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir
Kaynak: ANKA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Döviz Yeniden Tırmanışa Geçti. Dolar 17,25 Tl, Euro 18,34 TL'yi Gördü - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
10:35 Tolga Akış ile boşanma kararı alan Zeynep Bastık'tan açıklama: Boşanıyoruz ama birbirimizin hayatından çıkmayacağız, aile kalmaya devam edeceğiz
10:34 Meksika'da 7 kişinin cesedi işkence yapılıp otoyola atılmış!
10:31 Geçen sene nikah masasına oturan Zeynep Bastık ile Tolga Akış boşanıyor
10:30 TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı nisan ayında 65 bin kişi artarak yüzde 11,3 oldu
10:07 Fener'e bir Portekizli daha! Galatasaray'ın da istediği Mario Branco Fener'in yeni sportif direktörü olacak
09:42 Miçotakis'ten Erdoğan'ın restine yanıt geldi: İzole olduğu kadar öfkeli de olan bir komşumuz var
09:39 Hazine Bakanlığı, BDDK, SPK ve Merkez Bankası'ndan 6 yeni ekonomik adım! 6 madde hakkında detaylar...
09:34 7,5 aylık hamile Demet Evgar'dan siyah mayolu pozlar
09:27 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "Türkiye ekonomi modeli" açıklaması: Mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir
09:23 "Ekonomik adımlar" sonrası dolar 17.25 liraya yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 10:53:39. #1.13#
SON DAKİKA: Döviz Yeniden Tırmanışa Geçti. Dolar 17,25 Tl, Euro 18,34 TL'yi Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement