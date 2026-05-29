Dow Jones Rekor Kırdı

29.05.2026 23:57
New York borsası yükselişle kapandı, üç endeks kapanış rekoru tazeledi. Anlaşma beklentileri artırdı.

NEW New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,72 artarak 51.032,46 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,22 artışla 7.580,06 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 kazançla 26.972,62 puana çıktı. Üç endeks de kapanış rekorlarını tazeledi.

ABD ile İran arasında çatışmayı sona erdirecek bir mutabakata varıldığına dair haber, risk iştahını artırırken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Axios'un dünkü haberinde, ABD'li ve İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programı konusunda müzakerelerin başlatılmasına yönelik 60 günlük bir mutabakat metni üzerinde anlaşmaya vardığı ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın buna henüz nihai onayı vermediği aktarılmıştı.

Söz konusu mutabakat metni imzalanırsa, Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir kısıtlama olmaksızın, ticari gemilerin geçişine açılacağı kaydedilen haberde, buna mukabil ABD'nin de İran limanlarına yönelik uyguladığı deniz ablukasını kaldıracağı belirtilmişti.

ABD Başkanı Trump, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibiyle görüşerek, İran'la anlaşma konusunda son kararını verebileceğini bildirdi.

Ülke basını ise yaklaşık 2 saat süren toplantıda, Trump'ın İran ile anlaşma konusunda nihai bir karar vermediğini yazdı.

Anlaşma beklentilerinin enerji arzına ilişkin endişeleri yatıştırmasıyla Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yaklaşık yüzde 2 azalarak 91,99 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 1'den fazla düşüşle 87,88 dolardan alıcı buldu.

Analistler, Orta Doğu'daki savaşın enflasyon ve küresel ekonomiye etkilerine ilişkin endişelere rağmen, yapay zekaya dair iyimserlik ve güçlü şirket bilançolarının piyasaların yükselişini desteklediğini belirtti.

Kurumsal tarafta Dell Technologies, dün piyasaların kapanışının ardından yayımladığı bilançosunda güçlü gelir artışı bildirdi. Bu yıl genelindeki gelir beklentilerini de yükselten şirketin hisseleri yüzde 33 değer kazandı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de mal ticareti açığı, nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,4 azalarak 82,4 milyar dolara indi.

Kaynak: AA

Dow Jones, Teknoloji, Politika, New York, Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, Son Dakika

