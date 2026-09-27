Dr. Kıvrak, zeytin hasadında imece ve makineli sistemi savundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dr. Kıvrak, zeytin hasadında imece ve makineli sistemi savundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dr. Kıvrak, zeytin hasadında imece ve makineli sistemi savundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAÜN Edremit Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak, zeytin hasadının ortaklaşa ve makineli yapılmasını önerdi. Kıvrak, elle toplamanın maliyetli olabileceğini belirterek makineli sistemlerin karlılık ve sürdürülebilirlik için şart olduğunu söyledi.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak, zeytin hasadının ortaklaşa ve makineli yöntemle yapılması önerisinde bulundu.

Dr. Kıvrak, AA muhabirine üreticilerin havalar hafif serinledikten sonra, zeytin etini çekirdekten ayırmaya başladığı zaman hasada girdiğini anlattı.

Kısa süre sonra ülkenin birçok noktasında hasadın başlayacağını belirten Kıvrak, net rekoltenin de ilerleyen günlerde kesinleşeceğini bildirdi.

Kıvrak, üreticilerin hasat maliyetlerini düşürmeye odaklanması gerektiğini vurgulayarak, "O yüzden birleşerek hasat yapmak, hasat kooperatifi oluşturmak, birlikte hasat yapmak, imeceyi yeniden kazanmak ve makineli hasat yani gövde sarsıcı veya taraklı makinelerle daha hızlı ve etkin bir hasat yöntemi izlemek büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Elle toplama maliyetlerinin ağacın her yerine ulaşmanın zorluğu ve iş yükü nedeniyle çok yüksek olabileceğini belirten Kıvrak, üreticilerin özellikle taraklı, gövde veya dal sarsıcı makineli sistemlere yönelmesinin karlılık ve sürdürülebilirlik açısından şart olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
EdremitEkonomiZeytinGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2.5 ay önce Ela şimdi de Serra Bir çocuk daha hayatını kaybetti 2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha hayatını kaybetti
Özgür Özel: Yeni Parti’yi birinci parti yapamazsam görevi bırakacağım Özgür Özel: Yeni Parti'yi birinci parti yapamazsam görevi bırakacağım
Kırıkkale’de sürücü adayının aracına 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil çarptı: 4 yaralı Kırıkkale'de sürücü adayının aracına 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil çarptı: 4 yaralı
Köftecinin kaldırım taşıyla öldürdüğü anlar kamerada Köftecinin kaldırım taşıyla öldürdüğü anlar kamerada
Greenwood, Osimhen’i solladı Aradaki fark dudak uçuklattı Greenwood, Osimhen'i solladı! Aradaki fark dudak uçuklattı
Pakistan’da polis kontrol noktasına bombalı saldırı: 11 ölü, 30 yaralı Pakistan'da polis kontrol noktasına bombalı saldırı: 11 ölü, 30 yaralı
12:42
Konserde beklenmedik kaza Hulusi Akar neye uğradığını şaşırdı
Konserde beklenmedik kaza! Hulusi Akar neye uğradığını şaşırdı
12:27
Cumhurbaşkanı Danışmanı Cesur’dan Kaya’nın istifası sonrası dikkat çeken paylaşım
Cumhurbaşkanı Danışmanı Cesur'dan Kaya’nın istifası sonrası dikkat çeken paylaşım
12:03
Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu
Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu
11:51
Ses getirecek iddia: SPK, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunacak
Ses getirecek iddia: SPK, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunacak
10:41
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifası sonrası ilk açıklama
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası ilk açıklama
10:28
Bakan Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 12:54:00. #.0.2#
SON DAKİKA: Dr. Kıvrak, zeytin hasadında imece ve makineli sistemi savundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei