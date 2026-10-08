Dr. Sert, kızamığın çocuklarda zatürre ve ensefalite yol açabileceğini söyledi - Son Dakika
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Dr. Sert, kızamığın çocuklarda zatürre ve ensefalite yol açabileceğini söyledi

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Başhekim Dr. Abdullah Sert, kızamığın çocuklarda zatürre ve ensefalite yol açabileceğini söyledi. Sert, komplikasyonların küçük çocuklarda ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde daha ağır seyredebileceğini belirtti. Sert, aşı uyarısı yaptı.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert, kızamığın özellikle çocuklarda yakından takip edilmesi gerektiğini, hastalığın zatürre ve beyin iltihabı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğr. Üyesi Sert, kızamığın son derece bulaşıcı viral bir enfeksiyon olduğunu ve hastalığın özellikle bağışıklığı olmayan kişiler arasında kolaylıkla yayılabildiğini ifade etti.

Kızamığın yalnızca ateş ve döküntüyle seyreden basit bir çocukluk çağı hastalığı olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Sert, bazı hastalarda ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceğine dikkati çekti.

Sert, kızamığın ilk günlerinde yüksek ateş, halsizlik, kuru öksürük, burun akıntısı ve gözlerde kızarıklık gibi belirtilerin görülebileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hastalığın başlangıç dönemindeki belirtiler üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla karıştırılabilir ancak ilerleyen günlerde genellikle yüz bölgesinden başlayan ve daha sonra gövde ile diğer bölgelere yayılan döküntüler ortaya çıkar. Özellikle ateşle birlikte gelişen yaygın döküntülerde kızamık olasılığının da değerlendirilmesi gerekir. Kızamık, bazı çocuklarda daha ağır seyredebilir ve hastalığa bağlı komplikasyonlar göz ardı edilmemelidir. Kızamık, yalnızca ciltte döküntüye neden olan bir enfeksiyon değildir. Orta kulak enfeksiyonu, ishal ve solunum yolu sorunlarının yanı sıra zatürre de gelişebilir. Daha nadir durumlarda ise beyin dokusunun iltihaplanması olarak tanımlanan ensefalit ortaya çıkabilir. Ensefalit, bilinç değişikliği, nöbet ve farklı nörolojik bulgularla seyredebildiği için ciddi bir tablodur."

"Kızamık, aşıyla önlenebilen bir hastalıktır"

Kızamık tanısı alan çocukların genel durumunun yakından takip edilmesi gerektiğini aktaran Sert, özellikle küçük çocuklarda, bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde ve yetersiz beslenen çocuklarda komplikasyonların daha ağır seyredebildiğini vurguladı.

Sert, hastaların hekim önerileri doğrultusunda takip edilmesinin önemine değinerek, "Çocuğun ateşinin uzun sürmesi, solunumunun hızlanması, nefes almakta zorlanması, sıvı tüketememesi, belirgin halsizlik, bilinç değişikliği veya nöbet gibi bulguların ortaya çıkması durumunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir." ifadesini kullandı.

Kızamık virüsünün öksürme, hapşırma ve solunum yolu salgılarıyla çevreye yayılabildiğini belirten Sert, hastalığın bulaştırıcılığının oldukça yüksek olduğunu kaydetti.

Sert, kızamık şüphesi olan kişilerin özellikle aşısız çocuklar, bebekler ve bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerle temasının önlenmesi gerektiğini vurgulayarak, sağlık kuruluşuna başvurmadan önce kızamık şüphesinin bildirilmesinin diğer hastaların korunması açısından önemli olduğunu aktardı.

Kızamığa karşı en etkili korunma yöntemlerinden birinin aşılama olduğunu ifade eden Sert, şu değerlendirmede bulundu:

"Çocukluk çağı aşılarının zamanında uygulanması hem bireysel hem de toplumsal korunma açısından önem taşıyor. Kızamık, aşıyla önlenebilen bir hastalıktır. Aşı takvimindeki dozların zamanında uygulanması, eksik aşıların ise hekim değerlendirmesi doğrultusunda tamamlanması gerekiyor. Yüksek ateş ve döküntü gelişen çocuklarda da tanının gecikmemesi için sağlık profesyoneline başvurulmalıdır."

Kaynak: AA
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