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DS 7 Crossback Elysee Fransa Cumhurbaşkanlığı filosuna katıldı - Son Dakika

DS 7 Crossback Elysee Fransa Cumhurbaşkanlığı filosuna katıldı

03.12.2021 16:14
DS 7 Crossback Elysee Fransa Cumhurbaşkanlığı filosuna katıldı

DS 7 Crossback Elysee, DS 7 Crossback E-Tense 4x4 300'ü temel alan zırhlandırılmış kabini, uzatılmış şasisi ve özel ekipmanlarıyla Fransa Cumhurbaşkanı'nın araç filosuna katıldı.

DS 7 Crossback Elysee, DS 7 Crossback E-Tense 4x4 300'ü temel alan zırhlandırılmış kabini, uzatılmış şasisi ve özel ekipmanlarıyla Fransa Cumhurbaşkanı'nın araç filosuna katıldı.

DS Automobiles'den yapılan açıklamaya göre, 5. Cumhuriyetin ilanından bu yana, DS ve SM, daha sonra DS 5 ve DS 7 Crossback yedi cumhurbaşkanı tarafından kullanıldı. Şimdi de yeni, dört tekerlekten çekiş sistemine ve mürekkep mavisi renge sahip, 300 hp güç üreten E-Tense şarj edilebilir hibrit güç ünitesiyle kendisini gösteren DS 7 Crossback Elysee zirvedeki yerini aldı.

Cumhurbaşkanının kullanımı için gerekli olan teknik özelliklerle uyumlu olması için DS 7 Crossback Elysee, mobil ofis gibi işlev gösterebilecek bir araca dönüştürüldü. Bunu sağlayabilmek amacıyla B sütununun arkasından 20 santimetre uzatılan modelin bununla birlikte arka diz mesafesi de 545 milimetreye kadar ulaştı.

Arka koltuk sırası iki adet tekli koltukla değiştirilirken, bazalt siyahı deri işçiliği, DS Automobiles'e özgü saat kayışı tasarımını ortaya koyarak şıklığı en üst seviyeye taşıyor. Özel Alcantara tavan döşemesinin altında yer alan iki koltuk bir kol dayanağı ile birbirlerinden ayrılıyor ve kablosuz şarj cihazları ve USB bağlantı noktalarının yanı sıra açık bir orta konsol belge tutucusu ile tamamlanıyor.

Özel telekomünikasyon sistemine özel anten

DS 7 Crossback Elysee, ön kısmında mavi/kırmızı çakar lambaları, sökülebilir bayrak tutucuları, kaput, ön kapılar ve bagaj üzerinde yer alan "RF" armaları, ayrıca özel 20 inç jantları ve Cumhurbaşkanı'na özel telekomünikasyon sistemine yönelik köpekbalığı sırtı anten ile öne çıkıyor. Aracın toplam uzunluğu 4,79 metreye, dingil mesafesi ise 20 santimetre artırılarak 2,94 metreye ulaştı. Aracın genişliği ve yüksekliği ise sırasıyla 1,91 metre ve 1,62 metre ile değişmeden kaldı.

Telekomünikasyon, cumhurbaşkanı, Tragger, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi DS 7 Crossback Elysee Fransa Cumhurbaşkanlığı filosuna katıldı - Son Dakika Ekonomi


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