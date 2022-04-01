DS Automobiles'den kilometre başına en düşük karbondioksit emisyonu - Son Dakika

Fransız lüks otomobil üreticisi DS Automobiles, 2020'de olduğu gibi 2021 yılında da ortalama 97,3 gram/kilometre ile Avrupa'da en düşük karbondioksit (CO2) emisyonuna sahip çoklu enerji markası oldu.

Şirket açıklamasına göre, DS Automobiles, Avrupa'nın en çok satan çok enerjili 30 otomobil markası arasında, ortalama CO2 emisyonları açısından ilk sırada yer alıyor. Üretici, WLTP verilerine göre 97,3 gram/kilometre emisyon değeriyle enerji geçişinde referans marka konumunda yer alıyor.

DS 9 E-Tense 4x4 360 için DS Performance ve çifte Formula E şampiyonu Jean-Eric Vergne ile geliştirilen DS Energy Coach uygulaması, sürücünün yavaşlama sırasında enerji geri kazanımını en üst düzeye çıkarmasına yardımcı oluyor. Puanlar orta ekranda görüntüleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Jean-Eric Vergne, "Çifte Formula E şampiyonu ve DS Automobiles elçisi olarak, her fren yaptığınızda verimliliği analiz eden bir uygulama geliştirerek DS 9 E-Tense 4x4 360 projesine katılmak istedim. Doğrudan yüzde 100 elektrikli yarıştan ilham alan DS Energy Coach, sürücünün frenleme performansını görüntülemesini ve geri kazanım puanını iyileştirmesini sağlıyor. Günlük sürüşte rekabet edebilmenizi sağlayan, paha biçilmez bir uygulama." ifadelerini kullandı.

Şarj edilebilir hibrit modellerin kullanımı söz konusu olduğunda, DS Automobiles'in E-Tense şarj edilebilir hibrit serisinin sürücüleri örnek öğrenciler olarak gösteriliyor. DS 7 Crossback ve DS 9 müşterilerinin kat ettiği günlük ortalama mesafe, yüzde 70 elektrik motoru kullanım oranı ile 72 kilometre oldu. Portekiz ve Belçika'da sırasıyla yüzde 78 ve yüzde 77 oranları ile rekor kırıldı. DS Automobiles sürücülerinin büyük çoğunluğu, E-Tense şarj edilebilir hibrit ailesinin verimliliğinden en iyi şekilde yararlanmasıyla enerji verimliliğini artırmak çok daha kolay hale geldiğini belirtiyor.

Şarj etme hatırlatıcısı

E-Tense şarj edilebilir hibrit modellerin bilgi-eğlence sistemine otomatik olarak yüklenen Plug-In Reminder uygulaması, aracını şarj noktalarında yeterince şarj etmeyen sürücülere bir hatırlatma gönderiyor. 5 gün ve şarj edilmeden tamamlanan en az 10 yolculuktan sonra, öneri şeklinde bir ilk uyarı görüntüleniyor. Uygulama, şarj edilebilir hibrit güç ünitesinin kullanımını en üst düzeye çıkarmak için şarj edilmesini öneriyor. Mesajlar devam ederken, şarjsız 100 yolculuktan sonra yanlış kullanım hatırlatması görüntüleniyor.

Tanıtımından bu yana elektrik enerjisine geçişi stratejisinin merkezine yerleştiren DS Automobiles, 2019'dan beri yüzde 100 elektrikli ürün serisi kullanıcıları ile buluşuyor. 136 ila 360 beygir aralığında güce sahip yüzde 100 elektrikli DS 3 Crossback E-Tense, DS 4 E-Tense, DS 7 Crossback E-Tense ve DS 9 E-Tense şarj edilebilir hibrit modeller sayesinde, her DS modelinde bir elektrikli güç ünitesi yer alıyor. 2024'ten itibaren, markanın her yeni modeli sadece yüzde 100 elektrikli olacak.