DS'in 70. Yıl Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

DS'in 70. Yıl Kutlaması

DS\'in 70. Yıl Kutlaması
12.07.2025 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DS Automobiles, 70. yılını özel bir sergi ile kutladı; tarihi modeller ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

DS Automobiles, markanın modeli DS'in 70. yıl dönümünü "70 yıllık bir sanat eseri, DS" başlıklı sergi kapsamında düzenlenen etkinlikle kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fransa'da düzenlenen etkinlikte, ziyaretçiler L'Aventure DS tarafından özenle seçilen tarihi ve özel DS modellerini yakından görme fırsatı buldu.

Serginin merkezinde, markanın geçmişini ve geleceğini bir araya getiren önemli bir gösterim yer aldı. Tamamı orijinal 1969 model DS 21 Pallas ile markanın yeni öncü modeli DS N°8 yan yana sergilendi.

İlk olarak 1959 yılında markanın reklam direktörü Claude Puech tarafından tasarlanan DS Balloons modeli de sergide yer aldı. Fransa Otomotiv ve Mobilite Meslekleri Okulu (GARAC) tarafından aslına sadık kalınarak yeniden tasarlanan bir model, "Retromobile 2025" posterinde yer alan bu öncü otomobili anmak üzere sergilendi.

DS Balloons, tekerlekleri yerine dört büyük balon üzerine yerleştirilen "Kaplumbağa Kabuğu Sarısı" rengindeki DS 19'un sergilendiği bir enstalasyon olarak öne çıkarıldı. Ünlü hidropnömatik süspansiyonun kürelerini simgeleyen bu eser, aracın suda yüzdüğü yanılsamasını gösteriyor. O dönemde, bu vizyoner projenin fotoğrafları tüm dünyaya yayıldı ve DS'in yenilikçi bir sanat eseri olarak ifade edildi.

Sergide, General de Gaulle döneminin başbakanı Michel Debre tarafından kullanılan 1972 model DS 21 Prestige, 1961 model fabrika çıkışlı DS 19 Cabrio, 1962 Paris Otomobil Fuarı'nda sergilenen metalik gri rengindeki DS 19 Totem Pole, ziyaretçilere sergilenen diğer modeller arasında yer aldı.

Devlet başkanlarının tercihi oldu

İlk kez 6 Ekim 1955'te pazara sunulan DS'in 1975'e kadar 1 milyon 456 bin 115 örneği üretildi. Otomobil, birçok devlet başkanı tarafından başkanlık aracı olarak tercih edildi.

DS, beyaz perdede de çeşitli şekillerde yer aldı. DS modelleri, baş rolünü oyuncu Louis de Funes'in oynadığı 1965 yapımı "Fantomas Unleashed" (Fantoma'nın Dönüşü), baş rolünü oyuncu Alain Delon'un oynadığı 1967 yapımı "The Samurai" (Kiralık Katil) ve prodüktörlüğünü Steven Spielberg'un yaptığı 1989 yapımı Back to the Future (Geleceğe Dönüş) gibi filmlerde yer aldı.

Model, 1957 Milano Trienali'nde de Endüstriyel Sanat Ödülü'ne layık görülürken, New York'taki MoMA Müzesi'nin seçkin koleksiyonunun bir parçası olarak da sergileniyor.

Kaynak: AA

DS Automobiles, Kültür Sanat, Otomobil, Ekonomi, Fransa, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DS'in 70. Yıl Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
Silah bırakan PKK’lı gruptan açıklama: Silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz Silah bırakan PKK'lı gruptan açıklama: Silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz
İki ay önce nikah masasına oturan Kadir Ezildi eşiyle kına gecesinde göbek attı İki ay önce nikah masasına oturan Kadir Ezildi eşiyle kına gecesinde göbek attı
Sürecin mimarı Bahçeli’den PKK’nın silah bırakmasına ilk yorum Sürecin mimarı Bahçeli'den PKK'nın silah bırakmasına ilk yorum
Asensio Fenerbahçe için İstanbul’a geliyor Asensio Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe Abdou Aziz Fall’ın transferini açıkladı Fenerbahçe Abdou Aziz Fall'ın transferini açıkladı
Fenerbahçe’de anlaşmalar üst üste Kanarya, Gent ile el sıkıştı Fenerbahçe'de anlaşmalar üst üste! Kanarya, Gent ile el sıkıştı
Şahan Gökbakar’ın kaçak iskelesi yıkıldı Şahan Gökbakar'ın kaçak iskelesi yıkıldı
PKK’nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı Bese Hozat da silahını yaktı PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı
Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül’ün çapraz sorgusunda gerginlik çıktı: Katil Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül'ün çapraz sorgusunda gerginlik çıktı: Katil!
Fenerbahçe’yi değil Beşiktaş’ı seçti Karakartal yeni sağ bekine kavuşuyor Fenerbahçe'yi değil Beşiktaş'ı seçti! Karakartal yeni sağ bekine kavuşuyor

11:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 85 milyona bayrak çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 85 milyona bayrak çağrısı
10:50
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var; faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
09:47
Apronda dehşet Koşarak uçağın motorunun içine atladı
Apronda dehşet! Koşarak uçağın motorunun içine atladı
08:15
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
14:23
İki yıldız arasında duygusal veda Modric Arda’ya bakın ne verdi
İki yıldız arasında duygusal veda! Modric Arda'ya bakın ne verdi
14:07
Bodrum FK’dan ayrılan Bardhi Süper Lig’de kaldı
Bodrum FK'dan ayrılan Bardhi Süper Lig'de kaldı
14:07
Ölen adamın vasiyeti şaşırttı Cenazesinde helikopterden para yağdırıldı
Ölen adamın vasiyeti şaşırttı! Cenazesinde helikopterden para yağdırıldı
14:06
PKK’nın yaktığı silahların son hali İşte törenden kare kare tüm detaylar
PKK'nın yaktığı silahların son hali! İşte törenden kare kare tüm detaylar
14:00
Barcelona ve Bayern Münih’ten milli yıldızımıza kanca
Barcelona ve Bayern Münih'ten milli yıldızımıza kanca
13:46
LGS’de tüm soruları doğru yanıtlayan Elazığlı Yiğit, başarının sırrını anlattı
LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayan Elazığlı Yiğit, başarının sırrını anlattı
13:39
Hande Erçel’den annelik itirafı: Korkuyorum ama istiyorum
Hande Erçel'den annelik itirafı: Korkuyorum ama istiyorum
13:11
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
13:03
AK Parti’den terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
13:01
Fenerbahçe’yi değil Beşiktaş’ı seçti Karakartal yeni sağ bekine kavuşuyor
Fenerbahçe'yi değil Beşiktaş'ı seçti! Karakartal yeni sağ bekine kavuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2025 11:24:28. #7.12#
SON DAKİKA: DS'in 70. Yıl Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.