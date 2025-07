DS\'in 70. Yıl Kutlaması

DS Automobiles, markanın modeli DS'in 70. yıl dönümünü "70 yıllık bir sanat eseri, DS" başlıklı sergi kapsamında düzenlenen etkinlikle kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fransa'da düzenlenen etkinlikte, ziyaretçiler L'Aventure DS tarafından özenle seçilen tarihi ve özel DS modellerini yakından görme fırsatı buldu.

Serginin merkezinde, markanın geçmişini ve geleceğini bir araya getiren önemli bir gösterim yer aldı. Tamamı orijinal 1969 model DS 21 Pallas ile markanın yeni öncü modeli DS N°8 yan yana sergilendi.

İlk olarak 1959 yılında markanın reklam direktörü Claude Puech tarafından tasarlanan DS Balloons modeli de sergide yer aldı. Fransa Otomotiv ve Mobilite Meslekleri Okulu (GARAC) tarafından aslına sadık kalınarak yeniden tasarlanan bir model, "Retromobile 2025" posterinde yer alan bu öncü otomobili anmak üzere sergilendi.

DS Balloons, tekerlekleri yerine dört büyük balon üzerine yerleştirilen "Kaplumbağa Kabuğu Sarısı" rengindeki DS 19'un sergilendiği bir enstalasyon olarak öne çıkarıldı. Ünlü hidropnömatik süspansiyonun kürelerini simgeleyen bu eser, aracın suda yüzdüğü yanılsamasını gösteriyor. O dönemde, bu vizyoner projenin fotoğrafları tüm dünyaya yayıldı ve DS'in yenilikçi bir sanat eseri olarak ifade edildi.

Sergide, General de Gaulle döneminin başbakanı Michel Debre tarafından kullanılan 1972 model DS 21 Prestige, 1961 model fabrika çıkışlı DS 19 Cabrio, 1962 Paris Otomobil Fuarı'nda sergilenen metalik gri rengindeki DS 19 Totem Pole, ziyaretçilere sergilenen diğer modeller arasında yer aldı.

Devlet başkanlarının tercihi oldu

İlk kez 6 Ekim 1955'te pazara sunulan DS'in 1975'e kadar 1 milyon 456 bin 115 örneği üretildi. Otomobil, birçok devlet başkanı tarafından başkanlık aracı olarak tercih edildi.

DS, beyaz perdede de çeşitli şekillerde yer aldı. DS modelleri, baş rolünü oyuncu Louis de Funes'in oynadığı 1965 yapımı "Fantomas Unleashed" (Fantoma'nın Dönüşü), baş rolünü oyuncu Alain Delon'un oynadığı 1967 yapımı "The Samurai" (Kiralık Katil) ve prodüktörlüğünü Steven Spielberg'un yaptığı 1989 yapımı Back to the Future (Geleceğe Dönüş) gibi filmlerde yer aldı.

Model, 1957 Milano Trienali'nde de Endüstriyel Sanat Ödülü'ne layık görülürken, New York'taki MoMA Müzesi'nin seçkin koleksiyonunun bir parçası olarak da sergileniyor.