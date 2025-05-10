DSİ'den Su Kaynaklarına Koruma

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Malatya ve Bursa'nın bazı ilçe ve mahallelerine içme ve kullanma suyu temin eden kuyu ve kaynakların koruma altına alınmasını kararlaştırdı.

DSİ'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarına göre, Malatya'nın Kuluncak ilçesi Konaktepe ve Göğebakan mahallelerindeki 4 kuyu, bu bölgelerin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılıyor.

Kuyuların bulunduğu alanlar, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda koruma altına alındı.

Belirlenen bölgelerin korunması amacıyla kaynakların etrafında "mutlak koruma alanı" oluşturulması kararlaştırıldı.

Bursa'daki Karapınar Kaynağı da korumaya alındı

Bursa'nın Gürsu ilçesine içme ve kullanma suyu temin eden Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki Karapınar Kaynağı'nın da koruma şartlarına tabi olması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, bölgenin korunması amacıyla kaynağın etrafında "mutlak koruma alanı" ile "1. ve 2. derece koruma alanları" oluşturuldu.