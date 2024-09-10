DSİ, Trakya'da Su ve Arazi Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

DSİ, Trakya'da Su ve Arazi Çalışmalarını Sürdürüyor

DSİ, Trakya\'da Su ve Arazi Çalışmalarını Sürdürüyor

DSİ, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme projelerine devam ediyor. Projelerin bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesine katkı sağlaması bekleniyor.

10.09.2024 10:16
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DSİ, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde toprakları suyla buluşturmaya devam ediyor.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Edirne 5. kısım, Tekirdağ 2. kısım, Kırklareli 3. kısım arazi toplulaştırma, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ tarla içi geliştirme projelerine ait işlerin yapım sözleşmesi tamamlandı.

İçme ve kullanma suyu temini, derelerdeki taşkın riskini azaltma, tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarına devam eden DSİ, Trakya'da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta proje kapsamında Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı 13 yerleşim biriminde 239 bin 200 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları yürütüleceği ve 720 kilometre tarla içi yol imalatı ve geliştirme hizmetleri yapılacağını belirtti.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı 5 yerleşim birimi ve Çorlu ilçesine bağlı 7 yerleşim birimi olmak üzere toplam 13 yerleşim biriminde 315 bin dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları ile 770 kilometre tarla içi yol imalatı ve geliştirme hizmetleri yapılacağını belirten Balta, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı 13 yerleşim biriminde 261 bin 520 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları ile 800 kilometre tarla içi yol imalatı ve geliştirme hizmetleri yapılacağını kaydetti.

Balta, projelerin Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi DSİ, Trakya'da Su ve Arazi Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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