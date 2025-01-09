DSİ Genel Müdürü Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Ekonomi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Balta, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" başlıklı fotoğrafını tercih eden Balta, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut Piş" isimli fotoğrafını seçti.

Balta, "Haber" kategorisindeki fotoğrafları da inceleyerek, Barış Seçkin'in "Dış işleri" karesine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde de tercihini İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafından yana kullanan Balta, "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın çektiği "Şükür" fotoğrafını seçti.

"Her bir karede acıları, hüzünleri, sevinçleri gördük"

DSİ Genel Müdürü Balta, AA'ya yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"AA'nın hepsi birbirinden güzel fotoğraflarında insanoğlunun yaşadığı duyguların fotoğraflara yansıtıldığını gözlemledik. Bundan dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Açıkçası seçim yaparken bayağı zorlandık. Her bir karede acıları, hüzünleri, sevinçleri gördük. Çok can alıcı fotoğraflar mevcut. 2025 yılının tüm dünyada mazlumların acılarının son bulduğu bir yıl olması temennisiyle AA'yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."