DSİ, taşkınlarla mücadelede AFAD'ın en güçlü destekçisi - Son Dakika
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Ekonomi

DSİ, taşkınlarla mücadelede AFAD'ın en güçlü destekçisi

DSİ, taşkınlarla mücadelede AFAD\'ın en güçlü destekçisi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, DSİ'nin taşkınlarla mücadelede önemli bir kurum olduğunu belirterek, AFAD'dan devredilen araçlarla birlikte 816 iş makinesine ulaşacaklarını ve toplamda 5 bin 800 ağır iş makinesine sahip olacaklarını açıkladı. Yumaklı, DSİ'nin aynı zamanda AFAD koordinasyonunda arama ve kurtarma çalışmalarına da aktif olarak katıldığını belirtti.

29.04.2024 16:25
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün, taşkınlarla mücadelede akla ilk gelen kurum olduğunu belirterek, "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) DSİ'ye devredilen 111 araçla beraber 816 iş makinesine ulaşmış olacağız, böylece yaklaşık 5 bin 800 ağır iş makinesine sahip olmuş olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AFAD Başkanlığında yapılan AFAD-DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'nde konuşan Yumaklı, bakanlık olarak, makine ve ekipman parkıyla AFAD'ın en güçlü destekçisi olduklarını anlattı.

DSİ'nin makine parkını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güçlendirmeye devam edeceklerine işaret eden Yumaklı, şöyle konuştu:

"Taşkınlarla mücadele söz konusu olduğunda akla ilk gelen kurum DSİ. Taşkın problemi olan bütün havzalarda çalışma yapıyoruz. Yapısal tedbirlerin yanı sıra yapısal olmayan tedbirleri de hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar 10 bin 765 tesis inşa ederek taşkınların etkilerini elimine ettik. DSİ'nin taşkınla mücadelesinde 'Yeşil Karıncalar' olarak anılan iş makinelerinin önemi son derece büyük."

Yumaklı, DSİ'nin ülke genelinde makine, ekipman ve tecrübeli çalışanlarıyla can ve mal emniyetini sağlamak için çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

DSİ'nin aynı zamanda AFAD koordinasyonunda arama ve kurtarma çalışmalarına da aktif katıldığını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Son olarak DSİ, 6 Şubat depremlerinde AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen tüm çalışmaların en önemli paydaşı olmuştur. AFAD'tan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne devredilen 111 araçla beraber 816 iş makinesine ulaşmış olacağız, böylece yaklaşık 5 bin 800 ağır iş makinesine sahip olmuş olacağız."

Kaynak: AA

Devlet Su İşleri, AFAD, Deprem, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DSİ, taşkınlarla mücadelede AFAD'ın en güçlü destekçisi - Son Dakika

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