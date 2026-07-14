DSO Başkanı'ndan 1 trilyonluk destek paketine övgü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DSO Başkanı'ndan 1 trilyonluk destek paketine övgü

DSO Başkanı\'ndan 1 trilyonluk destek paketine övgü
14.07.2026 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, imalat sanayine 1 trilyon liralık uygun şartlı finansman sağlayan yeni programı memnuniyetle karşıladı. Programın yatırım, üretim ve istihdamı güçlendireceğini belirtti.

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve imalat sanayine yönelik toplam 1 trilyon liralık uygun şartlı finansman imkanı sağlayacak yeni destek programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklanan finansman paketinin, üretim, yatırım ve istihdamın güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağını belirten Başkan Kasapoğlu, özellikle yatırım ve işletme sermayesini birlikte destekleyen yapısıyla programın sanayiciler açısından son derece kıymetli olduğunu ifade etti.

Başkan Kasapoğlu, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, imalat sanayine yönelik toplam 1 trilyon liralık uygun şartlı finansman programını memnuniyetle karşılıyorum.

Yatırım Taahhütlü Avans Kredi Programı'nın kapsamının genişletilerek bütçesinin 750 milyar liraya çıkarılması, bunun yanında imalat sanayimizin kullanımına 250 milyar liralık ilave uygun şartlı kredi paketinin sunulması; sanayicilerimizin hem yeni yatırımlarını hem de işletme sermayesi ihtiyaçlarını destekleyecek son derece önemli bir adımdır. Kredilerin 6 ay anapara ödemesiz, 36 aya kadar vadeli olarak kullandırılacak olması ve finansman maliyetinin 12 puanlık kısmının devletimiz tarafından karşılanacak olması, finansmana erişim açısından işletmelerimize önemli bir avantaj sağlayacaktır.

Üreten, istihdam sağlayan ve ihracat gerçekleştiren sanayicilerimizin uygun şartlarda finansmana erişiminin kolaylaştırılması; ekonomik büyümenin, üretimin ve ihracatın sürdürülebilirliği bakımından büyük önem taşımaktadır. Açıklanan finansman programının, hem devam eden yatırımları hızlandıracağına hem de üretim kapasitesinin korunmasına ve yeni yatırımların hayata geçirilmesine önemli katkılar sunacağına inanıyorum.

Denizli Sanayi Odası olarak, üretimi ve yatırımı önceleyen her türlü politikayı ülkemizin kalkınma hedefleri açısından stratejik önemde görüyoruz. Finansmana erişim konusunda atılan bu adımın, sanayimizin rekabet gücünü artıracak yeni uygulamaların habercisi olduğuna inanıyorum.

Bu vesileyle, sanayimizin finansman ihtiyaçlarına yönelik destek sağlayan bu önemli karar dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyor; açıklanan finansman programının ülkemize ve sanayicilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DSO Başkanı'ndan 1 trilyonluk destek paketine övgü - Son Dakika

Van Gölü’nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı Van Gölü'nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı
15 Temmuz’un 10. yılında şehit polisin babasından duygusal sözler 15 Temmuz'un 10. yılında şehit polisin babasından duygusal sözler
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten Evlerinden cephanelik çıktı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten! Evlerinden cephanelik çıktı
Gaziosmanpaşa Belediyesi davası başladı Gaziosmanpaşa Belediyesi davası başladı
Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi
Fatih Altaylı ilk kez açıkladı: Haluk Levent’i defalarca uyardım Fatih Altaylı ilk kez açıkladı: Haluk Levent'i defalarca uyardım

10:32
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar 200 bin TL tazminat alacaklar
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
10:21
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
09:37
Aslan düğmeye bastı İmzayı atarsa yer yerinden oynar
Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar
09:25
9 yıl sonra kritik gün Reza Zarrab’ın cezası bugün belli oluyor
9 yıl sonra kritik gün! Reza Zarrab'ın cezası bugün belli oluyor
09:12
“Reşo Ağa“ olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
"Reşo Ağa" olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
09:04
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon 17 kişi daha gözaltına alındı
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 17 kişi daha gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 11:03:00. #7.13#
SON DAKİKA: DSO Başkanı'ndan 1 trilyonluk destek paketine övgü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.