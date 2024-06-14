DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli'deki esnafa destek çağrısı yaptı

Ekonomi

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Toplumsal birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Başkan Erdoğan, halka Denizli'deki esnafa destek olmak amacıyla, bayram alışverişlerini kentteki işletmelerden yapmalarını önerdi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, bayramların toplumsal birlikteliğin ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı dönemler olduğunu ifade etti. Başkan Erdoğan, "Kurban Bayramı, aynı zamanda paylaşmanın, hoşgörünün ve sevginin sembolüdür. Paylaşmanın ve yardımlaşmanın getirdiği huzur ve mutluluk, bayramın asıl maneviyatını oluşturur. Bayramların manevi atmosferinde, geçmişten bugüne süregelen geleneklerimizi gelecek nesillere de aktarmalı ve yaşatmalıyız. Bu bayramda da her zamanki gibi sevdiklerimizle bir araya gelmeliyiz. Milli birlik ve beraberlik içerisinde geçireceğimiz nice bayramlara el ele ulaşmamızı diliyorum. Denizli Ticaret Odası olarak, ilimizin ekonomik ve sosyal hayatına katkıda bulunan tüm üyelerimizin, iş insanlarımız ile halkımızın mutlu, huzurlu ve bereketli bir bayram geçirmelerini temenni ediyoruz. Kurban Bayramımız başta ülkemiz ile soydaşlarımıza ve Müslüman kardeşlerimize sonra da tüm dünyaya barış, huzur ve refah getirsin" dedi.

Başkan Erdoğan ayrıca, halktan bayram alışverişlerini kentteki işletmeler ile firmalardan yaparak esnafa destek olmalarını istedi. - DENİZLİ