DTO'dan E-Ticaret Eğitimi - Son Dakika
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Ekonomi

DTO'dan E-Ticaret Eğitimi

DTO\'dan E-Ticaret Eğitimi

Denizli Ticaret Odası, KOBİ'lere yönelik e-ticaret eğitimi düzenledi, katılımcılara sertifika verildi.

18.02.2025 12:22
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Denizli Ticaret Odası (DTO), E-Ticarete Başlıyorum Eğitimi verdi. Uygulamalı gerçekleştirilen programda, Kıdemli Eğitmen Zümra Fidan tarafından e-ticarete başlangıç süreçleri anlatıldı; ayrıca katılımcılara bir web sayfası yaptırıldı ve e-ticarette başarılı olmak için nelere dikkat edilmesi gerektiği paylaşıldı.

DTO'nun mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri devam ediyor. DTO meclis salonunda E-Ticarete Başlıyorum Eğitimi verildi. KOBİ'ler ile girişimcilere yönelik uygulamalı eğitim programıyla, katılımcılara A'dan Z'ye e-ticarete başlangıç süreçleri anlatıldı ve e-ticarette başarılı olmak için gerekli olan tüm önemli noktalar aktarıldı. Ücretsiz gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar 'e-ticarette nelere dikkat etmek gerekir, ürün seçiminde neye dikkat edilir, nasıl tasarım yapılır, kampanya yönetimi nasıl olur, hangi temalar seçilir, kargo nasıl hazırlanır, ödemeler nasıl alınır, e-fatura nasıl kesilir, ürün ve SEO yönetimi' gibi konular hakkında ayrıntılı bilgi sahibi oldu. Kıdemli Eğitmen Zümra Fidan, katılımcılara web sayfası yaptırıp gün boyunca da konu hakkındaki sorularını cevapladı.

Eğitim sonunda organizasyondan sorumlu ve Eğitimin Moderatörü Murat Erdör, katılımcıların tasarladığı internet sayfalarını ekrana yansıtarak görüşlerini aldı. Finalde yapılan oylamada ise en çok puan alan bir kişiye ücretsiz e-ticaret altyapısı hediye edildi. Etkinlik, katılımcılara sertifikalarının dağıtılmasının ardından günün ve eğitimin anısına çektirilen toplu fotoğrafla sona erdi. Katılımcılar, DTO'ya teşekkür ederek benzer etkinliklerin devam etmesini diledi.

"Talep varsa biz de varız"

Eğitimlerine katılan ve katkı sağlayanlara teşekkür eden Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, "Üyelerimiz ve Denizli'miz için her türlü imkanımızı seferber ettik; vatandaşımızın özellikle de gençlerimiz ile kadınlarımızın ve girişimcilerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlayacak ücretsiz eğitimlerimizde bunlardan biri. Talep oldukça odamızda bu tür eğitimler ile etkinliklerimiz yıl boyunca belirli bir takvim dahilinde kesintisiz devam edecek. Bu eğitimimizi başarıyla tamamlayan katılımcılarımızı tebrik ediyor ve başarılar diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, denizli, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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