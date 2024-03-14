DTO, Geleceğin İnsana Yakışır İşlerini Desteklemeye Devam Ediyor

Ekonomi

Denizli Ticaret Odası'nın (DTO) Avrupa Birliği (AB) Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının desteklediği "Geleceğin İnsana Yakışır İşlerinin Denizli'de Nitelikli Kadın ve Erkek İşgücü için Teşvik Edilmesi" projesinin ücretsiz eğitimleri devam ediyor.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Avrupa Birliği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın destekleriyle başlattıkları FoW ve NEET Pro Projeleri kapsamındaki Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS), İstatistiksel Veri Analizi, Kapasite Geliştirme ve Uygulamalı Teknik Eğitimlerden faydalanan kursiyerleri ziyaret etti. Uzman eğitimciler ve kursiyerlerle görüşerek eğitim süreci hakkında bilgi alıp, başarılar diledi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, hizmet binalarında ücretsiz verilen eğitimlere katılan kursiyerleri ziyaret etti. Kursiyerleri ve uzman eğitimcileri dinledi; eğitim süreciyle ilgili görüşlerini aldı. Katılımcılara başarılar diledi.

Başkan Erdoğan, eğitimleri yerinde görüp inceledi

Başkan Erdoğan'ın bizzat ziyaret ettiği DTO'nun Avrupa Birliği (AB) Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı (Neet Pro) kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın desteklediği Denizli'deki Ne Eğitimde Ne İstihdamdakiler İşgücüne Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) ile Dahil Oluyor Projesi'nin pratik ve uygulamalı ücretsiz mesleki gelişim eğitimleri de büyük ilgi görüyor.

Odadaki ücretsiz kurslara ve DTO'nun Geleceğin İnsana Yakışır İşlerinin Denizli'de Nitelikli Kadın ve Erkek İş Gücü İçin Teşvik Edilmesi Projesi'nin açılış toplantısına katılan iş sahibi olmak isteyen üniversite mezunu gençler, Başkan Erdoğan'a kendilerine gösterdiği ilgi ile sağladığı destekten dolayı teşekkür etti.

"DTO, bir eğitim kurumu gibi çalışıyor"

Başkan Erdoğan, iş dünyasının beklentileri doğrultusunda gençlerin kişisel ve mesleki gelişimleri için gerekli eğitimler ile destekleyici faaliyetlerine kesintisiz devam edeceklerini söyledi. Göreve geldikleri günden bugüne gençlerle kadınların iş sahibi olmasını ve istihdama katılmasını, çalışanların nitelikli elemanlar olmasını önemsediklerini de ifade etti. Erdoğan, "Denizli Ticaret Odası olarak, eğitime büyük önem veriyoruz. İş dünyamızın ihtiyaç duyduğu eğitimlerin yanı sıra gençlerimizin kendilerini geliştirmelerine yönelik de ücretsiz eğitimler düzenliyoruz. İnsanımızın, gençlerimizin istihdama katılmaları ve aranan nitelikli çalışanlar olmaları, kalkınmamıza katkı koymaları için her türlü imkanı sağlıyor, ellerinden tutuyoruz. Var gücümüzle sadece üyelerimiz için değil onlar için de çalışarak Denizli'mizin yarınlarını inşa ediyoruz. Odamız, adeta bir eğitim kurumu gibi çalışıyor. Desteklerimiz ile eğitimlerimizi önemli ölçüde artırdık, bu yöndeki faaliyetlerimizi artırarak ekonomimize katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ