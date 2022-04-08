DTO iş İngilizcesi ve Almancası kursu için kayıtları almaya başladı - Son Dakika
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DTO iş İngilizcesi ve Almancası kursu için kayıtları almaya başladı

08.04.2022 17:24
DTO iş İngilizcesi ve Almancası kursu için kayıtları almaya başladı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, üyelerine yönelik bkişisel gelişim eğitimleri çerçevesinde gerçekleştirecekleri iş İngilizcesi ve Almancası kurslarının 25 Nisan Pazartesi günü başlayacağını açıkladı.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, üyelerine yönelik bkişisel gelişim eğitimleri çerçevesinde gerçekleştirecekleri iş İngilizcesi ve Almancası kurslarının 25 Nisan Pazartesi günü başlayacağını açıkladı.

Denizli Ticaret Odası'nın üyelerine özel eğitimleri devam ediyor. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ın önderliğinde yeni bir eğitim daha hazırlayan oda, üyelerine İş İngilizcesi ve Almancası kursları vererek, daha fazla ihracat yapmanın önünü açmak istiyor. Eğitime katılabilmek için, 15 Nisan 2022 Cuma günü saat 19.00'a kadar internetteki online yazılı sınavın doldurulması gerekiyor.

Duyuruya başladıkları andan itibaren kurslarının büyük bir ilgi gördüğünü ve yoğunluk oluştuğunu söyleyen Başkan Erdoğan, ABİGEM Denizli bünyesinde başlatılacak eğitimlere dair öğretmenlerle bir toplantı düzenledi; planlamalarının ayrıntılarını aldı. Başkan Erdoğan, toplantı sonrasında, yakında başlayacak kurslarıyla ilgili olarak "Bu yeni eğitim programımız, İngilizce veya Almanca dillerinde iş hayatında yazma ve konuşmada karşılaşılan zorlukların üstesinden gelebilmek içindir. Eğitimlerle üyelerimiz, iş yaşamında aktif olacaklar ve tüm dünya ile iş yapabilir hale geleceklerdir. Kişisel gelişime katkı sağlayacağını düşündüğümüz eğitimlerimizin, ilimiz ekonomisinin gelişimini de olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz. Üyelerimiz bu fırsatı kaçırmamalı" dedi.

Başkan Erdoğan, yabancı dil eğitimlerinin 'başlangıç' ve 'orta düzey' gibi farklı düzeylerde verileceğini belirtti. Erdoğan, "Eğitimimizi, hafta içi 2 gün ve günde 2 ders saati olarak planladık. Ders saatleri 17.00 ila 18.30 arasıdır. 2 ay sürecek kursumuz, toplamda 32 ders saatidir. Eğitimin verimliliği için ders gruplarımız maksimum 15'er kişilik olacak. Kişi başı 2 bin TL olan bu eğitime üyelerimiz sadece 500 TL ödeyecekler. Eğitime katılmak isteyen üyelerimiz ile çalışanları, internet sitemiz www.dto.org.tr üzerinden 15 Nisan 2022 Cuma günü saat 19.00'a kadar kaydolarak online yazılı sınavı tamamlamalı, akabinde de sözlü mülakat için yönlendirilecek eğitmenle seviye ölçüm mülakatına katılmalıdır. Mülakat sonrası, başvuranlar dil seviyesine uygun gruplara ayrılacak ve kendileri için uygun görülen eğitime davet edilecektir" diye konuştu.

Eğitimlere katılmak isteyenler, aşağıdaki linke tıklayarak ulaşacakları İş İngilizcesi Eğitim Programı Ön Başvuru Formunu doldurarak başvurularını gerçekleştirebiliyorlar. - DENİZLİ

DTO iş İngilizcesi ve Almancası kursu için kayıtları almaya başladı
DTO iş İngilizcesi ve Almancası kursu için kayıtları almaya başladı

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Pazartesi, Denizli, Ticaret, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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