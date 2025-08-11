DTO Toplantısında Finansmana Erişim Vurgusu

Denizli Ticaret Odası (DTO) Meclisi'nin, Ağustos ayı olağan toplantısı yapıldı. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, meclis üyelerini, sosyoekonomik gelişmeler ve odadaki faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı bilgilendirdi. Güncel veriler doğrultusunda değerlendirmelerde de bulunan Başkan Erdoğan, finansmana erişimin kolaylaştırılması gerektiğine işaret etti.

DTO'nun aylık olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Salih Sarıkaya'nın idaresinde odanın hizmet binasındaki meclis salonunda gerçekleştirildi. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, meclis gündeminin görüşülüp onaylanmasının sonrasında kürsüden meclis üyelerine seslendi; iş dünyasını ilgilendiren ekonomik gelişmeler ve odanın hizmetlerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ticari kredilerdeki büyüme sınırı kaldırılmalıdır

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, üretimi özelikle de imalatçı sanayi ile yatırımı, ihracatı ve Denizli'deki lokomotif sektörleri teşvik edici rahatlatıcı bir kredi politikasının uygulanması gerektiğine dikkat çekti. Başkan Erdoğan, "Aylık büyüme sınırı oranı, TL kredilerde KOBİ'ler için yüzde 2,5, KOBİ harici firmalara yönelik ticari kredilerde yüzde 1,5, yabancı para ticari kredilerde ise yüzde 0,5 olarak uygulanıyor. Firmalarımızın bankalarda limiti bulunmasına rağmen, ödemeleri için banka finansmanı kullanmak istediklerinde örneğin maaş, çek, SGK, vergi ya da piyasaya yönelik ihtiyaçlarında, bu uygulama nedeniyle kredi alamıyorlar. Sıkı para politikasından kaynaklanan bu durum nedeniyle, firmalarımız ödemelerinde ciddi zorluklar yaşıyorlar. Piyasadaki talebi azaltmak ve pahalılığı önlemek için tüketimi kısıcı kredi politikasına devam edilirken diğer taraftan da üretimi, özelikle de imalat sanayini, yatırımı, ihracatı ve lokomotif sektörlerimizi teşvik edici rahatlatıcı bir kredi politikasının uygulanması gerekmektedir. Kredi tabanı, her ay enflasyon açıklandıktan sonra genişletilmelidir. Bankaların kredi limitlerini artırmalarına da müsaade edilmelidir; ticari kredi kartlarına yönelik kısıtlamalar da kaldırılmalıdır" dedi.

Kısa çalışma ödeneği, yeniden devreye alınmalıdır

Firmaların ve istihdamın korunabilmesi için devletin finansal desteğinin önemli olduğunu da vurgulayan Başkan Erdoğan, "Firmalarımız, aynı zamanda ülkemizin milli serveti... Ülke olarak daha da büyümek istiyorsak üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitemizi korumalıyız. Bunun için de tekstil, konfeksiyon, havlu, bornoz, nevresim ve hazır giyim gibi emek yoğun sektörlere ek destekler verilmeli. Pandemi döneminde olduğu gibi kolaylaştırılmış kısa çalışma ödeneği yeniden devreye alınabilir, üyelerimizin beklentisi de bu yöndedir" diye konuştu.

KOBİ'lerimiz başta olmak üzere üyelerimizin finansmana erişimi kolaylaştırılmalıdır

Firmaların finansmana erişimini kolaylaştırıp hızlandıracak adımlar atılmasının da elzem olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, "KOBİ'ler öncelikli olmak üzere reel sektörün finansmana erişimini de kolaylaştırmalıyız. Bir süredir yaşanan yüksek enflasyon ve beraberinde zaruri olarak izlenen yüksek faiz politikası, finansmana erişimi güçleştirdi... Gerek ihracatçılarımızı gerekse yeni yatırım yapacak üyelerimizi de zorladı. Onun için geçen ay başlatılan enflasyondaki düşüşe paralel izlenen faiz indirimi politikası, bundan sonraki her para kurulu toplantısında devam ettirilmelidir. İndirimlerin uygulanması da takip edilmelidir. Ayrıca, döviz kurunun sektörlerimiz ve ihracatçılarımız üzerinde oluşturduğu baskı da bir an önce kaldırılmalıdır" dedi.

Uygun faiz ve vadede, kgf garantili kredi desteği istiyoruz

KGF kredilerinde de uygun vade ve faiz oranı sağlanmasının tüm sektörleri rahatlatacağına inandıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, "Üretici üyelerimize sadece üretimde kullanmak şartıyla yüzde 35 faiz oranı ile KGF garantili kredi desteği sağlanmalıdır. Yoksa şu anki şartlar altında üreticimizin işçi çıkarmadan çarkı döndürmesi çok zor" uyarısında bulundu.

Döviz dönüşüm desteği, yüzde 5'e yükseltilmelidir

Döviz dönüşüm desteğinin yeniden şekillendirilmesi gerektiğini de savunan Başkan Erdoğan, "Küresel boyutta yaşanan ekonomik dalgalanmalar ile bölgemizdeki savaşlar gibi piyasaları ve iş dünyasını zorlayıcı coğrafi riskler ile bazı sebepler var O nedenle, halihazırdaki döviz dönüşüm desteğinin 31.12.2025'e kadar yine bakanlıkça belirlenecek stratejik sektörlere yüzde 3 değil yüzde 5 olarak uygulanması, sektörlerimizi bu konuda rahatlatacaktır. Bu türde bir gelişme, üyelerimizin beklentilerini de karşılama yönünde bizim öncelikli önerilerimizden biridir" diye konuştu. - DENİZLİ