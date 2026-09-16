Dumlupınar Kaymakamı Karahan, Eydemir ve Allıören köylerini ziyaret etti

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi Kaymakamı Murat Karahan, Eydemir ve Allıören köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde köy sakinlerinin talep ve görüşlerini dinleyen Kaymakam Karahan, köylerin ihtiyaçları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretler kapsamında köy yollarında da incelemelerde bulunan Karahan, yolların mevcut durumunu yerinde değerlendirerek yürütülebilecek çalışmalar hakkında bilgi aldı.