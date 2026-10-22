Dün Türkiye'de 959 bin 16 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 950 bin 24 oldu

Türkiye'de dün günlük bazda 959 bin 16 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 950 bin 24 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 214 megavatsaatle 10.00'da, en düşük tüketim ise 31 bin 799 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 959 bin 16 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 950 bin 24 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,1 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,9 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 10 bin 930 megavatsaat elektrik ihracatı, 1575 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.