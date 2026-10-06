Dün Türkiye'de elektrik üretimi 919 bin 578, tüketimi 913 bin 345 megavatsaat oldu - Son Dakika
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Dün Türkiye'de elektrik üretimi 919 bin 578, tüketimi 913 bin 345 megavatsaat oldu

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Türkiye'de dün 919 bin 578 megavatsaat elektrik üretilirken tüketim 913 bin 345 megavatsaat oldu. Günlük üretimde yüzde 22,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı; en yüksek saatlik tüketim 44 bin megavatsaatle 20.00'de ölçüldü.

Türkiye'de dün günlük bazda 919 bin 578 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 913 bin 345 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 876 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 919 bin 578 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 913 bin 345 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,8 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 928 megavatsaat elektrik ihracatı, 1705 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
EkonomiTürkiyeEnerjiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Dün Türkiye'de elektrik üretimi 919 bin 578, tüketimi 913 bin 345 megavatsaat oldu - Son Dakika
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