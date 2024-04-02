YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Dünya Bankası: Güney Asya Ekonomisi Bu Yıl Yüzde 6 Büyüyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Dünya Bankası: Güney Asya Ekonomisi Bu Yıl Yüzde 6 Büyüyecek

Dünya Bankası'nın yayımladığı rapora göre, Hindistan öncülüğünde Pakistan ve Sri Lanka'daki toparlanmanın da etkisiyle Güney Asya bölgesi ekonomisi bu yıl yüzde 6 büyüyecek. Raporda, bölgenin dünyanın en hızlı büyüyen bölgesi olmaya devam etmesinin beklendiği belirtildi. Ancak raporda, kalıcı yapısal zorlukların sürdürülebilir büyümeyi tehlikeye attığı ve istihdam yaratma ve iklim şoklarına müdahale kabiliyetini engellediği ifade edildi.

02.04.2024 22:57  Güncelleme: 22:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Bankası, Güney Asya bölgesi ekonomisinin Hindistan öncülüğünde Pakistan ve Sri Lanka'daki toparlanmanın da etkisiyle bu yıl yüzde 6 büyüyeceğini öngördü.

Banka, Güney Asya ekonomisine ilişkin raporunu yayımladı. Raporda, gelecek iki yıl içinde Güney Asya'nın dünyanın en hızlı büyüyen bölgesi olarak devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

Bunun büyük ölçüde Hindistan'daki güçlü büyümeden kaynaklandığı belirtilen raporda, büyümenin diğer Güney Asya ekonomilerinin çoğunda da hızlanacağı beklentisine yer verildi.

Raporda, Güney Asya bölgesi ekonomisinin büyüme oranının Hindistan öncülüğünde Pakistan ve Sri Lanka'daki toparlanmanın etkisiyle bu yıl yüzde 6'ya ulaşmasının beklendiği bildirildi. Bölge ekonomisinin büyüme hızının 2025'te ise yüzde 6,1 olacağı öngörüldü.

Kalıcı yapısal zorlukların sürdürülebilir büyümeyi tehlikeye attığına işaret edilen raporda, bölgenin istihdam yaratma ve iklim şoklarına müdahale kabiliyetini engellediği ifade edildi.

Raporda, güçlü görünümün aldatıcı olduğu, çoğu ülkede büyümenin hala salgın öncesi seviyelerin altında ve kamu harcamalarına bağlı kaldığı aktarıldı.

İstihdam artışının çalışma çağındaki nüfus artışının gerisinde kaldığına işaret edilen raporda, bölgenin demografik getirisinden tam anlamıyla yararlanamadığı vurgulandı.

Kaynak: AA

Dünya Bankası, Güney Asya, Hindistan, Sri Lanka, Pakistan, Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünya Bankası: Güney Asya Ekonomisi Bu Yıl Yüzde 6 Büyüyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Batman'da Petrol Sızıntısı: Boru Aşınması Nedeniyle Müdahale Edildi
    21:01 Batman'da Petrol Sızıntısı: Boru Aşınması Nedeniyle Müdahale Edildi

    Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Durucak köyü yakınlarındaki Silivanka Petrol sahasında, boru aşınmasına bağlı petrol sızıntısı meydana geldi. Durucak köyü yakınlarından geçen derede, petrol sızıntısı olduğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) bağlı ekipler, sızıntının olduğu alanı tespit edip aşınmanın meydana geldiği boruyu onardı. Ekipler, dereye sızan petrolü temizlemek için iki noktada çalışma yürüttü. Sızan petrol, vidanjör yardımıyla çekilerek üretim sahasına aktarıldı.

  • Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: Bugün erken seçimi konuşmak için çok erken
    19:38 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: Bugün erken seçimi konuşmak için çok erken

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Bugün erken seçimi konuşmak için çok erken. Türkiye'nin bugün erken bir seçime götürülmesini telaffuz etmenin Türkiye'ye bir faydası yok" dedi.

  • BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı
    18:43 BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,27 azalışla 9.040,87 puandan tamamladı. Mali, hizmetler, sanayi ve teknoloji endeksleri de değer kaybetti. Altının ons fiyatı 2.256 dolar olarak belirlendi. TCMB'nin dolar efektif kurunda düşüş yaşandı.


22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK’da yerel seçimdeki oy kaybını değerlendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK'da yerel seçimdeki oy kaybını değerlendirdi
20:38 Van’da belediye başkanlığının AK Parti’ye geçmesine ilişkin Selahattin Demirtaş’tan ilk sözler Van'da belediye başkanlığının AK Parti'ye geçmesine ilişkin Selahattin Demirtaş'tan ilk sözler
20:11 Usta yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu hayatını kaybetti Usta yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
19:49 29 kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının çıkış sebebi ortaya çıktı 29 kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının çıkış sebebi ortaya çıktı
14:11 İstanbul’da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti
22:23 Aslan kaldığı yerden devam Galatasaray, Hatayspor’u 1-0 yendi Aslan kaldığı yerden devam! Galatasaray, Hatayspor'u 1-0 yendi
22:05 Fenerbahçe olağanüstü genel kurulunda yönetime Süper Kupa’ya çıkmama dahil 4 konuda tam yetki verildi Fenerbahçe olağanüstü genel kurulunda yönetime Süper Kupa'ya çıkmama dahil 4 konuda tam yetki verildi
21:40 Muhabirin sorusu DEM Parti Eş Genel Başkanları’nı sinirlendirdi: Ne alakası var şu anki gündemimizle Muhabirin sorusu DEM Parti Eş Genel Başkanları'nı sinirlendirdi: Ne alakası var şu anki gündemimizle?
21:15 Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı İhtimaller belli oldu Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı? İhtimaller belli oldu
20:55 Kılıçdaroğlu’ndan Van’daki mazbata krizine çok sert tepki Kılıçdaroğlu'ndan Van'daki mazbata krizine çok sert tepki
20:55 Herkesin merak ettiği soru yanıtını buldu Fenerbahçe ligden çekilme fikrini rafa kaldırdı Herkesin merak ettiği soru yanıtını buldu! Fenerbahçe ligden çekilme fikrini rafa kaldırdı
19:27 Ali Koç, genel kurulda Erden Timur’u fena bombaladı: Terbiyesiz, her gece yatarken bizi düşün Ali Koç, genel kurulda Erden Timur'u fena bombaladı: Terbiyesiz, her gece yatarken bizi düşün
17:55 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten “Van“ açıklaması: Hükümet alanının müdahale edebileceği bir karar değil AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Van" açıklaması: Hükümet alanının müdahale edebileceği bir karar değil
17:54 Seçim sonrası ilk MYK’nın ardından Ömer Çelik’e açıkça soruldu: Neden kaybettiniz, erken seçim olacak mı Seçim sonrası ilk MYK'nın ardından Ömer Çelik'e açıkça soruldu: Neden kaybettiniz, erken seçim olacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 23:20:37. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Bankası: Güney Asya Ekonomisi Bu Yıl Yüzde 6 Büyüyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement