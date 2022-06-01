Dünya Bankası'ndan Lübnan'a "ekonomik kriz" eleştirisi - Son Dakika
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Dünya Bankası'ndan Lübnan'a "ekonomik kriz" eleştirisi

01.06.2022 18:07
Dünya Bankası'ndan Lübnan'a "ekonomik kriz" eleştirisi

Dünya Bankası Orta Doğu Direktörü Saroj Kumar Jha, yapılan erken uyarılara rağmen Lübnan'ın, ekonomik ve finansal sisteminde reform yapmak için birçok fırsatı kaçırdığını söyledi.

Dünya Bankası Orta Doğu Direktörü Saroj Kumar Jha, yapılan erken uyarılara rağmen Lübnan'ın, ekonomik ve finansal sisteminde reform yapmak için birçok fırsatı kaçırdığını söyledi.

Dünya Bankası, Lübnan ile stratejik ortaklık çerçevesi için performansın ve alınan derslerin gözden geçirilmesiyle ilgili hazırladığı raporu dün yayımladı.

Ekonomi yönetimine eleştirilerin yer aldığı raporda, Lübnan'da "ülkenin keskin ekonomik düşüşten kurtarılması için gerekli olan çalışmaların yapılmaksızın değerli vakitlerin zayi edildiği" ifade edildi.

Krizin nedenlerinin ele alınmasındaki kasıtlı gecikmeye devam edilmesinin, yalnızca sosyal ve ekonomik düzeyde bir tehdit içermediğine dikkat çekilen raporda, bunun aynı zamanda devlet kurumlarının sistematik olarak başarısız olması ve kırılgan toplumsal barışı daha fazla baskıya maruz bırakması riskini de beraberinde getirdiği aktarıldı.

"Eylemsizliğin bedeli ağır"

Raporda görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Orta Doğu Direktörü Jha, "Yapılan erken uyarılara rağmen Lübnan, ekonomik ve finansal sisteminde reform yapmak için birçok fırsatı kaçırdı." değerlendirmesinde bulundu.

"Eylemsizliğin bedeli sadece vatandaşların günlük yaşamları için değil, Lübnan halkının geleceği için de çok büyük." ifadelerini kullanan Jha, ülkede tam mali istikrarın sağlanması, sosyal ve ekonomik zararlarla mücadele edilmesi ve hasarın durdurulması sürecinin hızlandırılması için kapsayıcı ve güvenilir plan oluşturması çağrısında bulundu.

Dünya Bankası Orta Doğu Direktörü Jha, 4 Nisan'da yaptığı açıklamada da, "Lübnan, tarihinde birçok krizlere tanıklık etti ancak bu kriz en kötüsü ve dünyanın da en kötü üç krizi arasında yer alıyor." demişti.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Ülke özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor.

Merkez Bankası'ndaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede başka ciddi krizlerin de patlak vermesine yol açtı.

Ekonomik krizden önce yaklaşık 440 dolar civarında olan asgari ücret, Lübnan lirasındaki değer kaybı nedeniyle 30 doların altına kadar düştü.

Birleşmiş Milletler'in (BM) 1 Temmuz 2021'de yayımladığı değerlendirme raporunda, yaşam şartlarının 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminden bile daha kötü olduğu vurgulanmıştı.

Lübnan hükümeti, Aralık 2021'de yolsuzluk, mali kaynakların kötü kullanılması ve likidite sorunu nedeniyle finansal sistemdeki kaybın 66 milyar dolar olduğunu bildirmişti.

BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu, 7 Nisan'da, Lübnan halkının yüzde 74'ünün yoksulluk sınırında yaşadığını, işsizlik oranının da yüzde 44'e yükseldiğini bildirmişti.

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Kaynak: AA

Dünya Bankası, Ekonomik Kriz, Orta Doğu, Lübnan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünya Bankası'ndan Lübnan'a 'ekonomik kriz' eleştirisi - Son Dakika


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