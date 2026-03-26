Dünya Bankası Orta Doğu'ya Destek Sağlayacak

26.03.2026 22:12
Dünya Bankası Grubu, Orta Doğu'daki çatışma nedeniyle acil finansal destek sağlayacak.

Dünya Bankası Grubu, Orta Doğu'daki çatışmanın yol açtığı krizde ülkelere yardımcı olmak için hızla harekete geçildiğini, hükümetleri, firmaları ve hanehalklarını desteklemek için eldeki tüm araçlardan yararlanılacağını bildirdi.

Banka, Orta Doğu'daki çatışmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Orta Doğu'daki çatışmanın emtia fiyatlarını ve lojistiği etkilemeye başlamasıyla, gelişmekte olan piyasalardaki birçok ülkenin Dünya Bankası Grubuna ulaştığı aktarıldı.

Bankanın hükümetler, özel sektör, bölgesel ortaklar ve diğer paydaşlarla bu yeni zorluklar silsilesinin aşılmasına yardımcı olmak için çalıştığı belirtilen açıklamada, "Küresel piyasa gelişmelerini yakından izliyor ve sahada nelerle karşılaştıklarını anlamak için en çok etkilenen müşteri ülkelerle doğrudan temas kuruyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, nakliye yollarındaki aksamaların maliyetleri artırdığına işaret edilerek, arz risklerinin enerjiden gübreye ve diğer kritik tarımsal girdilere yayıldığı vurgulandı.

Ham petrol fiyatlarının şubat ve mart ayları arasında yaklaşık yüzde 40 arttığı aktarılan açıklamada, Asya'ya yapılan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatlarının fiyatının neredeyse üçte iki oranında yükseldiği ve azot bazlı gübrelerin fiyatlarının mart ayında yaklaşık yüzde 50 artış gösterdiği ifade edildi.

Banka, büyük ölçekte yanıt vermeye hazır

Açıklamada, Dünya Bankasının ülkelerin bu krizde yol almalarına yardımcı olmak için hızla harekete geçtiği, istihdamın ve büyümenin toparlanması için acil finansal desteğinin politika uzmanlığı ve özel sektör desteğiyle birleştirilerek büyük ölçekte yanıt vermeye hazır olunduğu vurgulandı.

Hükümetleri, firmaları ve hanehalklarını desteklemek için eldeki tüm araçlardan yararlanılacağı belirtilen açıklamada, "Amacımız, aktif portföyümüzü, kriz müdahale araç setimizi ve önceden düzenlenmiş finansman olanaklarımızı kullanarak acil rahatlama sağlamak." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, toplanmayı desteklemek amacıyla sağlam politikalara dayanan ve hızlı ödeme sağlayan araçlara kademeli olarak geçiş yapılacağı aktarılarak, Dünya Bankası Grubunun özel sektör kolları aracılığıyla firmalara temel likidite, ticaret finansmanı ve işletme sermayesi sağlanacağı belirtildi.

Sürecin gelişmekte olduğu ve etkilerin tam kapsamının tahmin edilemediğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Herkesin belirttiği gibi, bu durum ne kadar uzun sürerse ve kritik altyapıya ne kadar çok zarar verilirse, müşterilerimiz için o kadar zorlayıcı olacaktır. Bununla birlikte, yardımcı olmaya ve bu ülkelerin kaydettiği zorluklarla kazanılmış ekonomik ilerlemelerin bir kısmını korumak için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
