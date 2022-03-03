Dünya Bankası, Rusya ve Belarus'taki tüm programlarını durdurdu - Son Dakika
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Dünya Bankası, Rusya ve Belarus'taki tüm programlarını durdurdu

03.03.2022 01:37
Dünya Bankası, Rusya ve Belarus'taki tüm programlarını durdurdu

Dünya Bankası, Rusya ve Belarus'taki tüm programlarını durdurduğunu açıkladı.

Dünya Bankası, Rusya ve Belarus'taki tüm programlarını durdurduğunu açıkladı.

Banka, Rusya ve Belarus'taki programlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dünya Bankası Grubu'nun 2014'ten bu yana Rusya'ya yönelik yeni kredi veya yatırımları onaylamadığı belirtilen açıklamada, 2020 ortasından bu yana Belarus için de onaylanan yeni bir kredi bulunmadığı aktarıldı.

Açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ve Ukrayna halkına yönelik düşmanlıkların ardından Dünya Bankası Grubu, Rusya ve Belarus'taki tüm programlarını derhal durdurmuştur." ifadesi yer aldı.

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Dünya Bankası, Belarus, Banka, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dünya Bankası, Rusya ve Belarus'taki tüm programlarını durdurdu - Son Dakika


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