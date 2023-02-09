Dünya Bankasından "asrın felaketi" sonrası Türkiye'ye 1,78 milyar dolarlık destek - Son Dakika
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Dünya Bankasından "asrın felaketi" sonrası Türkiye'ye 1,78 milyar dolarlık destek

09.02.2023 23:22
Dünya Bankasından "asrın felaketi" sonrası Türkiye'ye 1,78 milyar dolarlık destek

Dünya Bankası, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye için 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlanacağını duyurdu.

Dünya Bankası, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye için 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlanacağını duyurdu.
Bankadan yapılan açıklamada, felaketin büyüklüğünün tahmin edilmesi, kurtarma ve yeniden inşa desteği için öncelikli alanların belirlenmesine yönelik hızlı bir hasar değerlendirmesinin başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, Türkiye'nin güneydoğusunda büyük can kayıplarına, yaralanmalara ve çok önemli hasarlara yol açan yıkıcı depremler ve artçı sarsıntıların ardından kurtarma ve toparlanma çalışmalarına yardımcı olmak için 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlanacağı kaydedildi.
Bankanın açıklamasında, depremlerden etkilenen insanları desteklemek için 1 milyar dolarlık kaynağın da hazırlandığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Dünya Bankası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünya Bankasından 'asrın felaketi' sonrası Türkiye'ye 1,78 milyar dolarlık destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Bankasından "asrın felaketi" sonrası Türkiye'ye 1,78 milyar dolarlık destek - Son Dakika
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