Üye Girişi
Dünya Ekonomi Forumu: İklim krizi en büyük küresel risk - Son Dakika

Dünya Ekonomi Forumu: İklim krizi en büyük küresel risk

11.01.2022 15:08
Dünya Ekonomi Forumu: İklim krizi en büyük küresel risk

Dünya Ekonomi Forumu (WEF) raporunda, iklim krizinin küresel ölçekte en büyük risk olarak görüldüğü bildirildi.

Dünya Ekonomi Forumu (WEF) raporunda, iklim krizinin küresel ölçekte en büyük risk olarak görüldüğü bildirildi.

Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan ve her yıl ocak ayında Davos kasabasında düzenlenen yıllık toplantısı ile tanınan WEF, "Küresel Riskler 2022" raporunu yayımladı.

Bu yıl 17'ncisi yayımlanan raporda, uzun vadeli başlıca risklerin ilk sırasında iklim krizinin olduğu belirtilirken, büyüyen sosyal gelir uçurumu, artan siber tehditler, salgın devam ederken eşit olmayan bir küresel toparlanma olasılığının da uzun vadeli riskler arasında görüldüğü belirtildi.

WEF Küresel Riskler raporunda, gelecek 10 yıl içerisinde en büyük üç risk arasında olarak, iklim eylem planında başarısız olunması, iklim koşullarının aşırı sertleşmesi, biyolojik çeşitliliğin yok olması olasılıkları sayıldı.

Raporda, sırasıyla sosyal bütünlüğün aşınması, geçim sıkıntısının artması ve bulaşıcı hastalıkların etkisini artırmasının da küresel riskler arasında yer aldığı kaydedildi.

İnsanın doğaya verdiği zararın giderek artması, doğal kaynaklara erişimde zorluk yaşanması, borç krizlerinin oluşması ve dünyada jeo-ekonomik zıtlıkların gün yüzüne çıkmasının da ilk 10 küresel risk arasında yer aldığı belirtilen raporda ayrıca çoğu uzmanın küresel bir ekonomik toparlanmanın önümüzdeki üç yıl içinde değişken ve dengesiz olacağına inandığı kaydedildi.

"Toplumsal bölünmelerin artışı gerilime neden oluyor"

Rapora ilişkin yapılan basın açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen Dünya Ekonomik Forumu Genel Müdürü Saadia Zahidi, sağlık sorunları ve ekonomik istikrarsızlıkların toplumsal bölünmeleri artırdığını belirterek, "Bu durum ise toplumlar arasında ve uluslararası topluluklar arasında iş birliğinin daha eşit ve hızlı bir küresel iyileşme sağlaması için temel oluşturacak bir zamanda gerilim yaratıyor." ifadesini kullandı.

Zahidi, "Küresel liderler bir araya gelmeli, amansız küresel zorluklarla mücadele etmek ve bir sonraki krizin öncesinde direnç oluşturabilmek için koordineli ve çok paydaşlı bir yaklaşım benimsemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan Zurich Sigorta Grubu Risk Yetkilisi Peter Giger de iklim krizinin, insanlığın karşı karşıya olduğu uzun vadeli en büyük tehdit olmaya devam ettiğini kaydederek, iklim değişikliği konusunda harekete geçilmemesinin, küresel GSYH'yi altıda bir oranında küçültebileceği öngörüsünü paylaştı.

Giger ayrıca 31 Ekim-12 Kasım 2021 tarihleri arasında İskoçya'nın Glasgow şehrinde düzenlenen COP26 kapsamında verilen taahhütlerin halihazırdaki küresel ısınmanın 1,5 santigrat derecenin altında tutulması hedefi için yeterli olmadığını söyledi.

Sigorta şirketi Marsh'ın Kıta Avrupası Risk Yönetimi Lideri Carolina Klint ise, "Siber tehditler, onları kalıcı olarak ortadan kaldırma yeteneğimizden daha hızlı büyürken, güvenilir ve sofistike siber risk yönetimi planları olmadan (risklere karşı) direnç de yönetim de mümkün görünmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500

İsviçre, Ekonomi, Sigorta, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dünya Ekonomi Forumu: İklim krizi en büyük küresel risk - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika: Fatih Terim'den futbolculara veda etti! "Yarı yolda bırakıldım" dedi Son Dakika: Fatih Terim'den futbolculara veda etti! "Yarı yolda bırakıldım" dedi         
15:10
10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor 10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor         
14:59
Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri         
14:11
Köpekleri uzaklaştırmak için eline tüfek alan 12 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu Köpekleri uzaklaştırmak için eline tüfek alan 12 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu         
13:27
Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı         
12:55
Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü         
12:09
Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı         
11:36
Trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye mutlu anlarla dolu bu video kaldı Trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye mutlu anlarla dolu bu video kaldı         
11:15
TCDD 75 işçi alacak TCDD 75 işçi alacak         
10:22
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32

Son Dakika Haberleri
15:10 Son Dakika: Fatih Terim'den futbolculara veda etti! "Yarı yolda bırakıldım" dedi
15:09 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun
14:56 Nihat Doğan, karısının rol gereği öpüşmesine izin vermeyen Alişan'a öyle bir şey dedi ki: Evlendikten 7 ay sonra çocuğu oldu
14:49 Lüks sitede inanılmaz soygun! 3 kadın hırsız, Libya Başkonsolosu'nun evini soydu
14:47 Suriye doğumlu olduğu için Miss World'e katılamıyor! ABD, İngiliz kraliçeye vize vermedi
14:33 Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının kamera görüntüleri yayınlandı
14:27 Halka "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu! Muhalefet, iktidarı geride bıraktı
14:18 Kılıçdaroğlu herkesin merak ettiği o soruyu sordu: Dolar düşünce neden zam yapıyorsunuz?
14:14 Konyaspor hiçbir şeyden çekmedi trafik kazalarından çektiği kadar! Tevfik Lav, Poljac ve en son k Ahmet Çalık
14:07 Tıp öğrencisi oğlu cemaat yurdundan şikayet ederek intihar etti! Baba: 25 yıldır cemaatteyim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 15:18:02. #1.12#
SON DAKİKA: Dünya Ekonomi Forumu: İklim krizi en büyük küresel risk - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement