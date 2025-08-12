Dünya Fındık Haftası Trabzon\'da Kutlandı

Trabzon'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dünya Fındık Haftası etkinliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla Yomra ilçesindeki örnek fındık bahçesinde gerçekleşti.

Düzenlenen etkinliğe TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, TOBB Başkanı Rıifat Hisarcıklıoğlu, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Yomra Kaymakamı Oğuzhan Ocak, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, çevre illerin oda başkanları ve davetliler katıldı. Etklinlikte protokol üyeleri fındık bahçesine girerek fındık hasadı gerçekleştirdi.

Fındıktaki yıllık üretim hedeflerinin 1,5 milyon ton olduğunu belirten Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, "İşte biz bu yaşlanmış bahçelerimiz için farkındalık oluşturarak tüm yaşlanmış bahçelerimizi örnek bahçe haline getirip Türkiye'de 750 bin tonlar değil de 1,5 milyon tonların bahsedilmesini, 2,5 milyar dolar değil de 5 milyar dolar gibi bir gelir elde etmek amacını güdüyoruz. Bu fındık haftasının gayesi de bu" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise üretimi daha fazla arttırabilmek adına hem sezon açılışı hem de farkındalık oluşturmak adına önemli bir etkinlik olduğunu ifade ederken, daha sonra söz alan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise "Örnek fındık bahçesi nasıl olur bunu dünyaya örnek göstermek üzere bugün bu töreni yapıyoruz. Özellikle bu çerçevede dünya fındık haftasını kutlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - TRABZON