Dünya Genelinde Temiz Enerji Dönüşümü Hızla Devam Ediyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, dünya genelinde temiz enerji dönüşümünün hızla devam ettiğini, bu yıl inşa edilen santrallerin yüzde 85'ini temiz enerji santrallerinin oluşturduğunu belirtti.

Türk-Fransız Ticaret Derneği ve Rönesans Enerji işbirliğinde, Fransa ile Türkiye arasında enerji sektörüne yönelik işbirliklerini ve ortak yatırımları teşvik etmek amacıyla düzenlenen "Fransız-Türk Temiz Enerji Zirvesi" İstanbul'da yapıldı.

Zirveye çevrim içi katılan Birol, temiz enerji dönüşümünün hızla ilerlediğini belirterek, "Bu yıl dünyada inşa edilen yeni santrallerin yüzde 85'ini temiz enerji santralleri oluşturdu. Bunun yaklaşık yüzde 80'i yenilenebilir, yüzde 5'i ise nükleer enerji santralleri oldu. Kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıt kaynaklı santraller bunun yalnızca yüzde 15'ini oluşturdu." diye konuştu.

Birol, dünyanın neresinde olursa olsun temiz enerji kaynaklarının yakın gelecekte elektrik sektörüne hakim olacağını ifade ederek, "Bunun nedeni iklim değişikliği değil. Çoğu durumda maliyet açısından rekabetçi olması ve enerji güvenliği kaynaklı nedenler." dedi.

Bir diğer trendin ise ulaşım sektöründeki dönüşüm olduğuna işaret eden Birol, "Üç yıl önce dünya genelinde satılan 25 araçtan 1'i elektrikli iken bu yıl 5 araçtan 1'i elektrikli." dedi.

Birol, son yıllarda birçok ülkede nükleer enerji yatırımlarının arttığına dikkati çekerek, "Benim görüşüme göre, nükleer enerji elektrik üretiminin temel bileşenlerinden. Dünyanın her yerinde nükleer enerjinin güçlü bir geri dönüş yaptığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

Birol, temiz enerji yatırımlarına ilişkin de şunları kaydetti:

"2015'te dünyadaki toplam temiz enerji yatırımları yaklaşık 1 trilyon dolardı. Günümüzde ise temiz enerji yatırımları 2 trilyon dolara yaklaşmış durumda. Temiz enerji dönüşümü güçlü, fakat iklim hedefleriyle uyumlu değil. Ancak enerji görünümü çok hızlı bir şekilde değişiyor. Fransa, Türkiye ve diğer ülkelerin bu temiz enerjinin kurulumu noktasında kendilerini konumlandırmaları gerekiyor."

Türkiye ile Fransa arasında enerjide olası işbirliği alanları

Türkiye ile Fransa'nın enerji sektöründe işbirliği yapabileceği alanlara değinen Birol, nükleer enerjinin bunlardan biri olduğunu söyledi.

Birol, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Deniz üstü rüzgar enerjisi de Türkiye ve Fransa'nın beraber çalışabileceği alanlardan biri." dedi.

Enerji verimliliğinde işbirliği konusunda da Birol, "Enerji verimliliği yine Türkiye ve Fransa'nın hem politika hem de teknoloji açısından birbirinden faydalanabileceği bir alan. Dördüncü ve sonuncu alan ise temiz enerji ekipmanlarının imalatı. Enerjinin Türkiye-Fransa ilişkilerinde gündemi harekete geçirebilecek bir konu olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.