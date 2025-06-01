Dünya Süt Günü Uludağ Üniversitesi'nde Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Dünya Süt Günü Uludağ Üniversitesi'nde Kutlandı

Dünya Süt Günü Uludağ Üniversitesi\'nde Kutlandı
01.06.2025 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Minik öğrenciler, süt kaynağını görüp, sütün önemini öğrendi. Süt, yaşamın temel besin kaynağıdır.

Ulusal Süt Konseyi ve Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Dünya Süt Gününü minik öğrencilerle birlikte fakültenin hayvan çiftliğinde kutladı. Emir-Koop İlkokulundan gelen 1. sınıf öğrencileri, hem doya doya süt içti hem de çiftlikte sütün kaynağını görme fırsatı buldu.

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Çiftliğine gelen 100'e yakın minik öğrenci keyif dolu anlar yaşadı. İneklerin arasında bardak bardak dağıtılan sütten içen minikler, büyükbaş hayvanları sevme fırsatı buldu. Sütün sadece marketten olmadığını görme fırsatı bulan minikler, süt bıyığa da yapmayı ihmal etmedi. Programa katılan Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı da olan Hamit Can, doğanın insanlığa sunduğu en önemli nimetlerden olan sütün hayattaki yerini kutlamak için çocuklarla bir araya geldiklerini söyledi. Dünya Süt Günü'nün insan ve toplum sağlığı ile ekonomi açısından taşıdığı önemi anlatmak için önemli fırsat olduğuna dikkati çeken Can, şöyle konuştu;

"Süt yaşamın kaynağı, doğanın mucize içeceği. Vitamin ve minarel içeriğiyle vazgeçilmez besin kaynağı. Her gün içilen bir bardak süt, yeni neslin geleceğinin sağlam temeller üzerinde yükselmesini sağlayacaktır. Böylesine önemli bir ürünü üreten çiftçilerimizi de unutmamak gerekiyor. Her gün sabah 05.00-06.00'da kalkıp, hayvancılık yapanlar sütleri sağıp uygun şartlarda endüstriye ulaştırma telaşındalar. Kolay değil gerçekten büyük bir görevi üstleniyorlar. Süt endüstrisinin sürdürülebilir şekilde ham maddeyi işleyip tüketicilere ulaştırması da kolay değil. Onlar da bir teşekkürü hak ediyorlar."

"Mottomuz, her yaşta insan için günde bir bardak süt içelim. İçemiyorsak her gün bir kibrit kutusu kadar peynir yiyelim, yoğurdu eksik etmeyelim" diyen Can, süt ve ürünlerinin 7'den 70'e her yaşta herkese faydalı bir ürün olduğuna dikkati çekti.

"Süt beyaz altın"

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Ulusal Süt Konseyi Araştırma ve Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Üstüner ise genellikle okullarda yapılan kutlamayı bu kez işin kaynağında gerçekleştirmeyi uygun gördüklerini belirtti. Üstüner, şunları kaydetti;

"Dünya Süt Günü dolayısıyla biz çocukları Araştırma ve Uygulama Merkezine çağırdık. İstedik ki; sütün üretildiği inekleri görsünler. Sütün nasıl sağıldığını görsünler, öğrensinler istedik. Burada sütün üretimini gördüler hem de sütü üreten fabrikayla tükettiler. Çocukların, marketten alınan sofraya gelen sütün asıl üretildiğini görmeleri çok önemli. Süt, çok önemli hayvansal protein kaynaklarından birisi. Yaşlılar için kemik problemleri yaşanmaması için önemli."

Bir bardak süt içen herkesin üreticiyi hatırlamasını arkasındaki emeği görmesini ve Dünya Süt Günü'nün önemini vurgulamaya çalıştıklarını aktaran Üstüner, "Güçlü toplulm, sağlıklı insanlarla güçlü üreticilerle olur. Bunun da temeli süttür. Süt sadece içme sütü olarak değil birçok üründe kullanılan beyaz altındır" dedi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından alınan karar doğrultusunda her yıl 1 Haziran, Dünya Süt Günü olarak kutlanmakta, bu tarihi kapsayan hafta ise Dünya Süt Haftası olarak kabul edilmektedir. Sütün insan sağlığı açısından önemine dair farkındalık oluşturmak ve süt sektörünün ekonomik ve toplumsal katkılarına dikkat çekmek amacıyla bu özel gün, dünyanın pek çok ülkesinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

Dünya Süt Günü'nün 1 Haziran olarak belirlenmesinin temel nedeni, birçok ülkede bu tarihte halihazırda sütle ilgili kutlamaların yapılmakta olmasıdır. İlk yıllarda Mayıs ayı içinde kutlanan bu özel gün, Çin gibi bazı ülkelerde aynı dönemde çok sayıda özel gün olması nedeniyle daha sonra 1 Haziran tarihine sabitlenmiştir. Günümüzde bazı ülkelerde yalnızca 1 Haziran günü kutlanırken, bazı ülkelerde ise bu tarihi kapsayan hafta boyunca etkinlikler düzenlenmektedir. - BURSA

Kaynak: İHA

Uludağ Üniversitesi, Dünya Süt Günü, Etkinlikler, Ekonomi, Kültür, Eğitim, Sağlık, Dünya, Tarım, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünya Süt Günü Uludağ Üniversitesi'nde Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor Son 2 gün Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor! Son 2 gün
Türkiye’de yeni banka kuruluyor Çalışmalar başladı Türkiye'de yeni banka kuruluyor! Çalışmalar başladı
TIR’a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü
İBB’ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30’u yakalandı İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı
Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
İBB’ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte 4 soruşturmanın detayları İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Danla Bilic’e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler Kasadan balya balya dolar çıktı Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı
Survivor’da yasak aşk skandalı Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı

13:42
Düğündeki meşale şovu faciaya yol açıyordu
Düğündeki meşale şovu faciaya yol açıyordu
13:19
Danla Bilic’i ölümle tehdit eden eski sevgili yeniden gözaltına alındı
Danla Bilic'i ölümle tehdit eden eski sevgili yeniden gözaltına alındı
12:35
Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem
10:55
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken “Filistin’e özgürlük“ diye bağırdı
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken "Filistin'e özgürlük" diye bağırdı
09:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Akıllı ilaçları Türkiye’de üretelim“ talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim" talimatı
10:15
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
10:09
Hatay’da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin
Hatay'da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin
10:08
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
10:03
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası! Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
09:58
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
09:41
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
09:40
Çağla Şıkel’den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
09:39
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye’ye getirdik
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye'ye getirdik
09:31
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
09:12
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2025 14:29:09. #7.13#
SON DAKİKA: Dünya Süt Günü Uludağ Üniversitesi'nde Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.