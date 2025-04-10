Ekonomi için korkutan yorum: Acil bir tehdit - Son Dakika
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Ekonomi için korkutan yorum: Acil bir tehdit

Ekonomi için korkutan yorum: Acil bir tehdit

Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, ABD ile Çin arasındaki vergi geriliminin iki ülke arasındaki ticareti yüzde 80 oranında azaltabileceğini belritti. DTÖ yetkilisi ayrıca bunun küresel GSYİH'de yüzde 7'lik bir azalmaya yol açabileceğini söyledi.

10.04.2025 11:45
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ABD ile Çin arasındaki restleşme dur durak bilmiyor. Küresel ekonomilerin büyük dikkatle takip ettiği ticaret savaşlarına ilişkin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala'dan endişe verici bir açıklama geldi. DTÖ yetkilisi, ABD ile Çin arasında tırmanan ticari gerilimin, iki ülke arasındaki mal ticaretinde yüzde 80'i bulan keskin daralmaya ve küresel reel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'da (GSYH) uzun vadede yaklaşık yüzde 7 azalmaya yol açabileceği uyarısında bulundu.

"OLUMSUZLUK YAYILACAK"

Okonjo-Iweala, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesinin iki ülke arasındaki ticarete olduğu kadar küresel ekonomik görünüme de zarar verebileceğini kaydetti. Okonjo-Iweala, olumsuz makroekonomik gelişmelerin başta en az gelişmiş ülkeler olmak üzere diğer ekonomilere de yayılacağını vurgulayarak, "Küresel ticaretin, jeopolitik hatlar boyunca parçalanma potansiyeli özellikle endişe verici" dedi.

"ACİL BİR TEHDİT"

Okonjo-Iweala açıklamasına şöyle devam etti: Küresel ekonominin iki bloğa bölünmesi, küresel reel GSYH'de uzun vadede yaklaşık yüzde 7'lik bir azalmaya yol açabilir. Dahası, ticaretin yön değiştirmesi, koordineli bir küresel yanıt gerektiren acil bir tehdit olmaya devam ediyor. Tüm DTÖ üyelerini bu sorunu işbirliği ve müzakere yoluyla ele almaya çağırıyoruz. Uluslararası ticaret sisteminin açıklığını korumak için küresel toplumun birlikte çalışması kritik önem taşıyor. DTÖ üyeleri açık, kurallara dayalı ticaret sistemini korumakla yükümlüdür. DTÖ diyalog için hayati bir platform görevi görüyor. Bu meselelerin işbirliği çerçevesinde çözüme kavuşturulması elzem.

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Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Dünya Ticaret Örgütü, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomi için korkutan yorum: Acil bir tehdit - Son Dakika

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