Dünyaca ünlü banka TCMB'nin ilk faiz indirimi için tarih verdi! - Son Dakika
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Ekonomi

Dünyaca ünlü banka TCMB'nin ilk faiz indirimi için tarih verdi!

Dünyaca ünlü banka TCMB\'nin ilk faiz indirimi için tarih verdi!

Dünyaca ünlü banka Goldman Sachs, Türk bankacılık sektörüne ilişkin yaptığı analizde hedef fiyatları güncelledi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2025'te faiz indirimine başlayacağını öngördü. Bu durumda Türk bankaları için net faiz marjının yükseleceği belirtildi. Ayrıca, özel bankalar için enflasyondan arındırılmış özkaynak karlılığının pozitif bölgeye geçeceği ifade edildi.

30.05.2024 13:20
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Yabancı kurumlar Türk bankacılık sektörüne ilişkin hedef fiyatlarını güncelleme devam ediyor. Dünyaca ünlü banka Goldman Sachs da Türk bankacılık sektörüne ilişkin analiz yayımladı. Mikhail Butkov, Ankita Sarna ve Ashwath P. T. tarafından hazırlanan 30 Mayıs tarihli raporda yüzde 50 politika faiziyle 2024'ün Türk bankaları için geçiş yılı olması bekleniyor.

2025'TE FAİZ İNDİRİM DÖNGÜSÜ BAŞLAYACAK

Goldman Sachs, 2025'te faiz indirim döngüsünün başlayacağını öngörerek bu durumda Türk bankaları için net faiz marjının yükseleceğini belirtti. Kurum, 2025 için swap maliyetleri hariç net faiz marjının özel bankalar için bir önceki yıla kıyasla 130 baz puan artarak yüzde 6'ya varacağını, kamu bankaları için ise bu marjın yıllık 50 baz puan artışla yüzde 3,6'ya çıkacağını tahmin etti. Bu modele göre kurum özel bankalar için enflasyondan arındırılmış özkaynak kârlılığının pozitif bölgeye geçeceğini ifade etti.

BANKALAR İÇİN HEDEF FİYATLARI GÜNCELLENDİ

Goldman Sachs analistleri, bir önceki dezenflasyon döngüsünün başlangıcında hem özel sektör hem de kamu bankalarının değerlemelerinin yurt içi zirve seviyelerine ulaştığını hatırlattı. Analistler, özel sektör ve kamu bankalarının fiyat/kazanç oranına göre son 5 yıllık azami fiyat/kazanç oranına göre yaklaşık yüzde 18-16 iskontolu olduğunu belirtti.

Önceki dezenflasyonist döngüyle son döngü arasında paralellikler olsa da, bu kez yüksek faiz oranlarına dikkat çeken kurum bu nedenle kısa vadede varlık kalitesi tarafında yönetilebilir riskler gördüklerini bu doğrultuda, daha yüksek sermaye tamponlarına sahip olan ve değerinin altında görünen özel sektör bankaları için daha pozitif tarafta olduklarını belirtti.

Goldman Sachs'ın bankalar için yeni hedef fiyat ve tavsiyeleri şöyle:

Akbank için hedef fiyatını 72 TL'den 86 TL'ye yükseltti ve tavsiyesini "al" olarak korudu.

İş Bankası C için hedef fiyatını 14,8 TL'den 20 TL'ye çıkarırken, tavsiyesini ise "nötr" den "al"a yükseltti.

Yapı Kredi için 'Nötr' tavsiyesi verirken 12 aylık hedef fiyatını da 38 TL'den 42,50 TL'ye çıkardı.

Garanti BBVA için hedef fiyatını 91 TL'den 111 TL'ye yükseltti; tavsiyesini "nötr" olarak korudu.

VakıfBank için hedef fiyatını 16 TL'den 19 TL'ye yükseltirken tavsiyesini "sat" olarak korudu.

Halkbank için hedef fiyatını 11,9 TL'den 15,6 TL'ye yükseltti ve tavsiyesini "sat" olarak korudu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Goldman Sachs, Banka, Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünyaca ünlü banka TCMB'nin ilk faiz indirimi için tarih verdi! - Son Dakika

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