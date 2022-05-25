Dünyada gündem olan leblebi helvasının tanıtımı yapıldı - Son Dakika
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Dünyada gündem olan leblebi helvasının tanıtımı yapıldı

25.05.2022 17:57

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş: "Turizmde gastronominin ön plana çıkmasıyla yöresel lezzetlere olan ilgi arttı" Dünyada gündem olan leblebi helvasının tanıtıldıÇORUM Çorum'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından...

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş: "Turizmde gastronominin ön plana çıkmasıyla yöresel lezzetlere olan ilgi arttı"

Dünyada gündem olan leblebi helvasının tanıtıldı

ÇORUM Çorum'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Cumhurbaşkanlığı menüsünde ve kentin yöresel lezzetleri arasında yer alan leblebi helvasının tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde leblebi helvası yapılarak dağıtıldı. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve beraberindeki heyete ikram edilmesi sonrasında leblebi helvası Yunanistan ve dünya basınında gündem olmuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, turizmde zamanla ön plana çıkan gastronominin yöresel lezzetlere olan artırdığını söyledi.

Yöresel lezzetlere olan ilginin artması üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışma başlattığını açıklayan Bektaş, "Yerel paydaşlarımızla yurt içinde ve yurt dışında yaptığımız faaliyetlerin karşıdaki kitleye doğru bir şekilde ulaşması, daha güçlü bir etki oluşturması için 2019 yılından itibaren illerde Kültür ve Turizm Müdürlükleri nezdinde çalışmalar yapıldı. Daha sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde bakanlığımızın destekleriyle "Asırlık tariflerle Türk Mutfağı" kitabı çıkarıldı. Bu kitapta ülkemizin her ilinden üst düzey tarifler bulunuyor. Bizim için önemli olan bir diğer hususta kitapta Çorum leblebi helvasının Cumhurbaşkanlığı menüsünde yer alması. Kitapta yer alan leblebi helvasını hem tarifini vereceğiz hem de davetlilere tattıracağız" dedi.

Şef Rasim Çakıcı ise, Çorum'un Türkiye'de ve dünyada meşhur yemeklerinin bulunduğunu belirterek, "Ama maalesef bunu öne çıkaramıyoruz. Herşeyin emperyalizmi olduğu gibi gastronominin de emperyalizmi olmuş. 1950 yılından 2000 yılına kadar. Biz bunun gölgesinde kalmışız" ifadelerini kullandı.

2000 yılından sonra şeflerin Türk gastronomisinin değerini bilmeye başladığını vurgulayan Çakıcı, turistik otellerde ilk başlayan şeflerin ithal geldiği için, gelen ustalar kendi ülkelerinin mutfağını ön plana çıkardığı için Türk mutfağının geri kaldığına dikkat çekti.

Türk mutfağının dünyada eşi benzeri bulunmayan yemeklerinin bulunduğunun altını çizen Çakıcı, "Yapılış hikayeleri ayrı ayrı olan, erik ile etin, ayva ile etin yan yana geldiğimi yemeklerimiz var. Ama maalesef 2000 yılından sonra Maxi Millen adlı bir Alman tarafından farkına vardık. Türk mutfağı tanıtıcı çalışmalara imza attı. Yemeklerimiz evlerde kaldı. Annelerimiz, anneannelerimizi kaybettik böyle değerleri ancak kıyıdan köşeden tarif bularak yapabiliyoruz. Çok yazık. Türk mutfağını öne çıkarmak için çalışmalarımız var" şeklinde konuştu.

Çorum Belediyesi Sosyal Tesisleri Şefi Tarık Çakıcı, leblebi helvasının Osmanlı mutfağında yer alan bir tatlı olduğunu ancak bugüne kadar korunamadığını söyledi.

Çakıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e, Vahdettin Köşkü'ndeki yemek davetinde leblebi helvası ikramında bulunmasının ardından tatlının gündem olduğunu ifade etti. Çakıcı, Çorum Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde leblebi helvasının yapıldığını ve gelen misafirlere ikram edildiğini kaydetti. Çakıcı daha sonra helvanın yapılışı hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Şefler Rasim Çakıcı ve Tarık Çakıcı tarafından yapılan leblebi helvası Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı ve davetlilere ikram edildi.

Dünyada gündem olan leblebi helvasının tanıtımı yapıldı
Dünyada gündem olan leblebi helvasının tanıtımı yapıldı
Dünyada gündem olan leblebi helvasının tanıtımı yapıldı
Dünyada gündem olan leblebi helvasının tanıtımı yapıldı

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Kaynak: İHA

Yemek Tarifi, Turizm, Çorum, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünyada gündem olan leblebi helvasının tanıtımı yapıldı - Son Dakika


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