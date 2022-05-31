Dünyada üretilen tüm Mercedes-Benz otobüslerin yol testleri Türkiye'de gerçekleşiyor - Son Dakika
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Dünyada üretilen tüm Mercedes-Benz otobüslerin yol testleri Türkiye'de gerçekleşiyor

31.05.2022 15:07
Dünyada üretilen tüm Mercedes-Benz otobüslerin yol testleri Türkiye'de gerçekleşiyor

Dünyada üretilen tüm Mercedes-Benz otobüslerin yol testleri Mercedes-Benz Türk İstanbul Ar-Ge Merkezi'nde yer alan Test Bölümü tarafından gerçekleştiriliyor.

Dünyada üretilen tüm Mercedes-Benz otobüslerin yol testleri Mercedes-Benz Türk İstanbul Ar-Ge Merkezi'nde yer alan Test Bölümü tarafından gerçekleştiriliyor.

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası bünyesinde yer alan İstanbul Ar-Ge Merkezi, Almanya ve diğer ülkelerde yer alan Daimler Truck Ar-Ge merkezleri ile uzun yıllardır iş birliği içinde faaliyetlerini sürdürüyor. Şirketin İstanbul Ar-Ge Merkezi'nde yer alan Test Bölümü de dünyada üretilen tüm Mercedes-Benz otobüslerin yol testlerini gerçekleştiriyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki testlerde, yeni üretilen bir otobüsün seri üretimden önce gerçek yol, iklim ve kullanım koşullarındaki dayanımı tespit edilirken, aracın tüm sistem ve komponentlerinin fonksiyon ve dayanımı da kontrol ediliyor.

Yapılan açıklamaya göre, Daimler Truck'ın dünyanın farklı bölgelerindeki tesislerinde ürettiği otobüsler, en iyi performansı gösterebilmeleri için Türkiye'nin farklı coğrafya ve iklim koşullarında test ediliyor. Kış aylarında Erzurum'da gerçekleştirilen testlerde, otobüslerin eksi 30 derecedeki performansının yanı sıra deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikteki performansı da test ediliyor. Yaz dönemi testleri ise Akdeniz Bölgesi'nde ve İzmir çevresinde yapılıyor. Söz konusu testlerde de otobüslerin 40 derece üstündeki sıcaklıklardaki performansı test ediliyor. Bahar aylarındaki testler ise İstanbul ve Trakya bölgesinde yapılıyor. Otobüsler, bir yıldan fazla süren tüm bu testlerde her türlü hava şartlarında, otoban, şehir içi, ara yollar gibi çeşitli yol tiplerinde, en sert rampalarda ve yoğun trafikte kullanılıyor.

Farklı test senaryoları ile tüm sınırları zorlanan her araçtan, üzerindeki sayısız sensör aracılığı ile özel ölçüm sistemleri kullanılarak gerçek zamanlı bilgiler toplanıyor ve değerlendiriliyor. Ayrıca, önceden belirlenmiş periyotlarda tüm alt sistemlerde yapılan fiziki kontroller ve çeşitli ölçümler ile aracın olası sorunlara karşı kontrolü gerçekleştiriliyor. Böylece, daha test aşamasındayken araçla ilgili gerekli geliştirme ve iyileştirme kapsamlarının belirlenmesi ve uygulanmasına olanak sağlanıyor. - İSTANBUL

Dünyada üretilen tüm Mercedes-Benz otobüslerin yol testleri Türkiye'de gerçekleşiyor
Dünyada üretilen tüm Mercedes-Benz otobüslerin yol testleri Türkiye'de gerçekleşiyor
Dünyada üretilen tüm Mercedes-Benz otobüslerin yol testleri Türkiye'de gerçekleşiyor
Dünyada üretilen tüm Mercedes-Benz otobüslerin yol testleri Türkiye'de gerçekleşiyor
Dünyada üretilen tüm Mercedes-Benz otobüslerin yol testleri Türkiye'de gerçekleşiyor

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Dünyada üretilen tüm Mercedes-Benz otobüslerin yol testleri Türkiye'de gerçekleşiyor - Son Dakika


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