Dünyanın En Büyük Tarım Arazisinde Hasat Devam Ediyor - Son Dakika
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Dünyanın En Büyük Tarım Arazisinde Hasat Devam Ediyor

Dünyanın En Büyük Tarım Arazisinde Hasat Devam Ediyor
01.07.2026 13:39
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Ceylanpınar TİGEM'de 238 biçerdöverle hasat sürerken, rekoltede yüzde 25 artış bekleniyor.

Dünyanın tek parça halindeki en büyük tarım arazisi olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde 238 biçerdöverle hasat yapılıyor. Yaklaşık 400 bin dekarlık alanda tamamlanan hasat 54 bin dekarda ise devam ediyor.

Toplam 1 milyon 633 bin dekarlık tek parça tarım arazisiyle dünyanın en büyük işletmesi olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde 238 biçerdöverle yapılan hasat devam ediyor. Bu yıl yaşanan yağışlar nedeniyle rekoltenin yüksek beklendiği hasat döneminde biçerdöverlerle birlikte 136 kamyon ve bin 200 işçi hummalı bir şekilde çalışıyor.

Ceylanpınar TİGEM Gümüşsuyu İşletmesi Müdür Yardımcısı Osman Karslı, "TİGEM olarak ülkemizin tarımsal üretim kapasitesini artırmak, kaliteli tohumluk üretimiyle çiftçilerimize destek olmak ve gıda arz güvenliğine katkı sağlamak temel hedeflerimiz arasındadır. Ceylanpınar Tarım İşletmesi olarak sahip olduğumuz 1 milyon 633 bin dekarlık tek parça tarım arazisiyle dünyanın en büyük işletmesiyiz. Geniş üretim alanları ve modern tarım uygulamalarıyla bu misyonu sahada hayata geçiriyoruz. İşletmemizde güzlük ekilişlerin hasadına 31 Mayıs 2026 tarihinde Azizbey arpa çeşidiyle başladık. Kuru buğday 103 bin 722 dekar, sulu buğday 454 bin 788 dekar, sulu arpa 8 bin 661 dekar, mercimek 58 bin 288 dekar, tohumluk fiğ 10 bin 746 dekar ve 492 dekar da tohumluk bezelye olmak üzere toplam 636 bin 697 dekar alanda hasat yapıyoruz. Hasat faaliyeti sürecinde 238 biçerdöver, 136 kamyon ve bin 200 işçi çalışmaktadır. Arpa, mercimek, tohumluk fiğ ve tohumluk bezelye ekilişlerimizin hasat faaliyetleri tamamlanmıştır" dedi.

Rekoltede yüzde 25 artış bekleniyor

Bu yıl rekoltede yüzde 25 artış beklediklerini söyleyen Karslı, "Sulu şartlarda tohumluk üretimi amaçlı olarak ekilişini yaptığımız 454 bin 788 dekar buğdayın hasat faaliyeti 7 haziranda başlamış olup çalışmalarımız devam etmektedir. Bugün tarihi itibariyle 399 bin 960 dekar alanın hasadı tamamlanmış olup geriye kalan 54 bin 828 dekar alanın hafta sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Toplamda geçen yılın üretim rekoltesine göre yüzde 25 oranında artış hedeflemekteyiz. Bölgemizde bu yıl yaşanan düzenli yağış rejimine bağlı olarak, sulu şartlarda ekilen buğday alanlarında sulama yapılmamıştır. Sulamanın yapılmamasından dolayı üretim maliyetimiz düşmüştür. İşletmemizde ikinci ürün kapsamında ekimi planlanan 106 bin 898 dekarlık alanda dane ve hasıl mısır ekim faaliyetlerine başlamış bulunuyoruz. Bu ekilişlerle hem hayvancılık faaliyetlerimizin yem ihtiyacını karşılamayı hem de bitkisel üretimde verimliliği artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Çiftçilik, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünyanın En Büyük Tarım Arazisinde Hasat Devam Ediyor - Son Dakika

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