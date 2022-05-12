Dünyanın en fazla kazanan 10 sporcusu listelendi! Messi zirvede, Ronaldo takipte! - Son Dakika
Üye Girişi

Dünyanın en fazla kazanan 10 sporcusu listelendi! Messi zirvede, Ronaldo takipte!

12.05.2022 16:31

Forbes, 1 Mayıs 2022 tarihinde biten 12 aylık dönemde dünyanın en çok kazanan 10 sporcusunu listeledi. Listenin ilk sırasında Fransız ekibi PSG'nin başarılı yıldız Lionel Messi bulunuyor. Portekizli futbol efsanesi Cristiano Ronaldo ise listeye 3. sıradan girdi.

ABD'nin önde gelen yayın organlarından Forbes, 1 Mayıs 2022 tarihinde sona eren 12 aylık dönemde en çok kazanan 10 sporcu listesini paylaştı. PSG'nin Barcelona'dan transfer ettiği Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi listenin başında yer alıyor. Arjantinli yıldızı 121 milyon dolarlık rekoru ile NBA ekibi Los Angeles Lakers'ın dünyaca ünlü basketbolcusu LeBron James takip etti.

CRİSTİANO RONALDO 95 MİLYON DOLAR KAZANDI

Listenin 3. sırasında ise bu yıl 115 milyon dolar kazanç elde eden 37 yaşındaki Portekizli futbol efsanesi Cristiano Ronaldo yer aldı. Ronaldo'yu 95 milyon dolarlık kazancı ile PSG'nin bir diğer yıldızı Neymar Jr. takip etti. Golden State Warriors'ın 34 yaşındaki starı Stephen Curry ise 92.8 milyon dolarlık geliri ile listenin 5. sırasında yer aldı.

TENİSİN EFSANESİ FEDERER 7. SIRADA

Bu isimleri sırasıyla NBA oyuncusu Kevin Durant (92 milyon dolar), İsviçreli tenis harikası Roger Federer (90.7 milyon dolar), Meksikalı boksör Canelo Alvarez (90 milyon dolar), yedi kez Super Bowl şampiyonu olan Tom Brady (83.9 milyon dolar) ve NBA finallerinin 'En Değerli Oyuncusu' Giannis Antetokounmpo (80.9 milyon dolar) takip etti.

YORUMLAR
500
İstanbul Emniyeti, Hdp Binasına Giren Kişinin Belirlendiğini Açıkladı İstanbul Emniyeti, Hdp Binasına Giren Kişinin Belirlendiğini Açıkladı HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm TBMM kürsüsünden sarf etmişti! Meçhul kişinin kimliği belli oldu HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm TBMM kürsüsünden sarf etmişti! Meçhul kişinin kimliği belli oldu

Lionel Messi, 1 Mayıs, Forbes, PSG, Spor, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünyanın en fazla kazanan 10 sporcusu listelendi! Messi zirvede, Ronaldo takipte! - Son Dakika


Son Dakika
16:27 Akaryakıt istasyonundan skandal hareket! LPG ile mutfak tüpü dolduran istasyona 835 bin lira para cezası
16:23 Kaftancıoğlu kararından sonra Meclis'te koltuklar boşaldı: TBMM tatile girebilir
16:20 İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na destek: Başkanımızın yanındayım!
16:17 Tether'de düşüş paniği: CTO'dan açıklama geldi
16:16 Ayşegül Aldinç ve Bige Önal'dan MHP'li vekil Ahmet Çakar'a "Melis Sezen" tepkisi
16:14 CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek: Ne Kaftancıoğlu, ne de biz bir santim geri adım atmayacağız
16:13 Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepkiler büyüyor! CHP Gençlik Kolları'ndan çağrı: Tüm gençlik örgütünü il başkanlığına çağırıyoruz
15:49 "Kaşıkçı Elması çalındı" iddiasını yalanlayan Milli Saraylar'ın yayınladığı fotoğrafı eski çıktı
15:43 Canan Kaftancıoğlu hangi iddialarla ceza aldı: İşte davaların ayrıntıları
15:41 GZT Giresunsporlu Umut Nayir'den örnek hareket! Şırnak'ta bir okula Fen laboratuvarı yaptırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 16:36:12. #1.13#
SON DAKİKA: Dünyanın en fazla kazanan 10 sporcusu listelendi! Messi zirvede, Ronaldo takipte! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement