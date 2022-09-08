Günlerdir poyraz bekleyen Aydın'da inciri deniz yeli vurdu - Son Dakika
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Günlerdir poyraz bekleyen Aydın'da inciri deniz yeli vurdu

08.09.2022 10:07
Günlerdir poyraz bekleyen Aydın'da inciri deniz yeli vurdu

Dünyanın en kaliteli incirinin üretildiği Aydın'da bu yıl zamansız esen imbat rüzgarları yaklaşık 2,5 trilyon zarara neden oldu.

Dünyanın en kaliteli incirinin üretildiği Aydın'da bu yıl zamansız esen imbat rüzgarları yaklaşık 2,5 trilyon zarara neden oldu. Adeta poyraz esmesi için dua eden üretici, deniz yeli olarak da adlandırılan imbat rüzgarlarının nemli olmasından dolayı incirin olumsuz etkilendiğini ve kalitenin düştüğünü belirttiler.

Aydın'daki incir üretim alanlarında son yılların en yüksek neminin yaşadığını, bunun da üretimde ve kalitede ciddi kayıplara neden olduğunu belirten üreticiler ve ziraat odası yetkilileri bölgede etkili olan imbat rüzgarlarının incirlerde çatlamaya ya da akmaya neden olduğunu belirttiler. Bu yıl hasat sezonuna kadar mevsimin çok iyi gitmesi ve yağış yılında Aydın dağlarına çok iyi yağmur yağmasından dolayı 95-100 bin ton olarak belirlenen incir rekoltesinin üzerinde bir üretim tahmin edilirken hasat sezonunda esen nemli rüzgar nedeniyle rekoltenin neredeyse 3'te birinin hasat edilemeden ağaçlarda eridiği belirtildi.

Yaşanan durumun tamamen iklimsel ve insan iradesi dışında gerçekleşen bir olay olduğunu belirten üreticiler, "İncir çok narin ve bir o kadar da nazlı ve en küçük şeyden etkilenen bir meyvedir. Bu yıl mevsimsel yağışlar çok iyi oldu. Ağaçlarımız hasat sezonuna kadar çok keyifliydi. İncirler olgunlaşıp hasat sezonu yaklaştığında başlayan deniz yeli ve oluşan nem ciddi sıkıntıya neden oldu. Ağaçtaki tüm meyveler nefasetli ve güzeldi. Hasat sezonu başladıktan birkaç gün sonra imbat rüzgarı da dediğimiz deniz yeli esmeye başladı. Esinti poyraz olsaydı incir üretiminde yine rekor kırılırdı. Ancak rüzgarın nereden eseceğini Allah'tan başka kimsenin tayin edemeyeceğine göre nasibimize razıyız" diye konuştular.

"En büyük ihtiyaç poyraz"

Şu anda kaliteli incir için en büyük ihtiyacın poyraz rüzgarları olarak adlandırılan kuzeydoğudan esen soğuk rüzgar olduğunu belirten incir üreticileri, "Bu yıl sürekli esen imbat rüzgarları nedeniyle Aydın dağlarında nem oranı yüzde 70'lere vardı. Bu nadir görülen bir durum. İncirin de en büyük düşmanı nem. Bu nedenle hasat sezonuna kadar neme poyraza ihtiyacımız var" diyerek bir haftadır etkili olan poyrazın sezon sonuna kadar devam etmesi için dua ettiklerini belirttiler.

İmbat rüzgarları nedeniyle oluşan nem sonrası meydana gelen incir akmasından sonra fiyatlar da arttı. Tariş tarafından 54 TL olarak açıklanan ve "kürek malı" adı verilen incirin kilosu 65 TL'ye yükseldi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlerdir poyraz bekleyen Aydın'da inciri deniz yeli vurdu - Son Dakika

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