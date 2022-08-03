Kekik üreticileri oluşan fiyattan memnun kalmadı - Son Dakika
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Kekik üreticileri oluşan fiyattan memnun kalmadı

03.08.2022 12:38
Kekik üreticileri oluşan fiyattan memnun kalmadı

Dünyanın kekik bahçesi olan ve bu alanda 'Coğrafi İşaret' tescili bulunan Denizli'de, kekik hasattı sürerken üreticiler ise oluşan fiyattan memnun kalmadı.

Dünyanın kekik bahçesi olan ve bu alanda 'Coğrafi İşaret' tescili bulunan Denizli'de, kekik hasattı sürerken üreticiler ise oluşan fiyattan memnun kalmadı.

Çal ilçesine bağlı Dağmarmara Mahallesi başta olmak üzere çevre bölgede tıbbi ve aromatik bitki yetiştiren çiftçilerin tarlalarında olgunlaşan kekikler biçilmeye başlandı. Traktörlerin arkasındaki makineyle tarlalardan biçilen kekikler kurutma işlemi için iki gün bekletildikten sonra toplanarak patozla dövülüp çuvallara doldurularak satışa hazır hale getiriliyor. Bölge halkının en önemli geçim kaynağı arasında yer alan kekik, aroması ve tadıyla alıcılara ulaştırılıyor. Bölgede hasat sonuna yaklaşan kekikte üreticiler artan maliyetler karşısında oluşan kekik fiyatının düşük olduğunu belirti.

"Her şeyin fiyatı arttı ama kekik fiyatı düştü"

Kekik üretiminde önemli bir rol oynayan Denizli'nin Çal ilçesi, Dağmarmara Mahallesi'nde kekik üreticisi oluşan fiyatların iyileştirlmesini bekliyor. Dağmarmara Mahalle Muhtarı Yılmaz Kayılan, "Çiftçile oluşan kekik fiyatları karşında zor durumda. Geçen sene mazotu 8 TL'den kullanıyorduk. Bu yıl kekik 30 TL fiyat gördü. Bu sene ise mazotu 25 TL'den aldık ve kekik ise 22 TL fiyat gördü. Bizler 1 kilo kekik ile 1 litre mazot almakta biraz zorlanıyoruz. Her şeyin fiyatı arttı ama kekik fiyatı düştü. Ne yapacağımızı bilemez olduk" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kekik üreticileri oluşan fiyattan memnun kalmadı - Son Dakika

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