Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin - Son Dakika
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Ekonomi

Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin

Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin

Altında görülen kayıplar sonrası ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, sene sonu tahminini açıkladı. Daha önce ons altın için 3 bin 300 dolar hedef açıklayan banka, yeni raporunda tahmini 3 bin 700 dolara yükseltti. Goldman Sachs ile beraber diğer yatırım bankaları da tahminlerini yükseltti. UBS, ons altın için tahminini 3 bin 500 dolara çıkardı.

01.05.2025 12:35
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Altın fiyatları haftaya negatif bir seyirde başladı. Ons altın, yüzde 1'den fazla değer kaybederek 3 bin 220 dolara geriledi. Ons altında görülen geri çekilmelerin etkisiyle gram atında dövüşüşlerin olduğu görülüyor. Altındaki düşüşlerin ardından dünya devi bankalar, altın fiyatlarında uzun vadeli yükseliş beklentisini koruyor.

DUDAK UÇUKLATAN TAHMİN

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, altın için yıl sonu tahminini revize etti. Daha önce ons altın için 3 bin 300 dolar hedef açıklayan banka, yeni raporunda tahmini 3 bin 700 dolara yükseltti. Analistler, kısa vadeli fiyat hareketlerinin yanıltıcı olabileceğini, altına yatırımda uzun vadeli bir perspektif benimsenmesi gerektiğini dile getirdi.

DİĞER BANKALAR DA YÜKSELTTİ

Goldman Sachs ile beraber diğer yatırım bankaları da tahminlerini yükseltti. UBS, ons altın için tahminini 3 bin 500 dolara çıkardı. Commerzbank 3 bin dolar, Deutsche Bank 3 bin 139 dolar, HSBC 3 bin 15 dolar, Bank of America 3 bin 63 dolar ve Citi 3 bin 500 dolar hedef koydu. Bankalar, küresel ekonomik belirsizlikler ve enflasyon baskılarının altına destek vereceğini öngördü.

Altın fiyatlarındaki mevcut düşüş, ABD dolarındaki güçlenme ve faiz beklentilerinden kaynaklanıyor. Ancak uzmanlar, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının altın talebinin fiyatları yukarı taşıyabileceğini belirtiyor. Türkiye'de ise gram altının seyri, ons altın ve döviz kurlarına bağlı olarak şekilleniyor.

Goldman Sachs, Ons Altın, Ekonomi, Finans, Güncel, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • fmpsd69v55:
    admin senin altın yatırımı gümledi :) 44 5 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    arsa tarla alın altın kazandırmaz toprak kazandırır 32 7 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    altın hariç her şey patates oldu düşmüşken kuyumculara koşun 20 11 Yanıtla
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